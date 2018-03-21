Хабаровские студенты разработали проекты по развитию Арктики
В ТОГУ состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
В ТОГУ состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».
20 марта в Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете прошел отборочный этап студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Студенты вуза — будущие инженеры
Для того, чтобы получить путевку в финал, командам пришлось решить инженерный кейс — практическую задачу, в основе которой заложена актуальная производственная проблема.
Конкурсантам нужно было предложить эффективную систему отработки запасов разреза и комплекс объектов, необходимых для функционирования предприятия. Основная сложность заключалась еще и в том, что необходимо было просчитать все затраты, которые будут необходимы для реализации данного проекта, а также найти источники финансирования. В общем, предлагалось задание, основанное на реальных проблемах и требующее реальных решений.
Работу команд (всего их было 13) оценивали эксперты — специалисты в области горного дела. Путевку в финал получила команда «Рубикон»: Федор Васильченко, Кристина Скрылева, Ирина Смирнова и Глеб Сударь.
— Мы верим в то, что сегодняшняя
Справка:
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — федеральный чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы — практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях
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