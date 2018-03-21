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05:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские студенты разработали проекты по развитию Арктики

В ТОГУ состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Источник: Хабаровский край сегодня

20 марта в Хабаровске в Тихоокеанском государственном университете прошел отборочный этап студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Студенты вуза — будущие инженеры топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов — предложили свои решения по теме «Развитие Арктики», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Победители поедут на финал в Москву.

Для того, чтобы получить путевку в финал, командам пришлось решить инженерный кейс — практическую задачу, в основе которой заложена актуальная производственная проблема.

На работу над проектом участникам дали 10 дней. Предлагалось проанализировать климатические, инфраструктурные, горно-геологические условия и предложить концепцию проекта разработки угольного разреза «Холодный».

Конкурсантам нужно было предложить эффективную систему отработки запасов разреза и комплекс объектов, необходимых для функционирования предприятия. Основная сложность заключалась еще и в том, что необходимо было просчитать все затраты, которые будут необходимы для реализации данного проекта, а также найти источники финансирования. В общем, предлагалось задание, основанное на реальных проблемах и требующее реальных решений.

Работу команд (всего их было 13) оценивали эксперты — специалисты в области горного дела. Путевку в финал получила команда «Рубикон»: Федор Васильченко, Кристина Скрылева, Ирина Смирнова и Глеб Сударь.

 — Мы верим в то, что сегодняшняя команда-победитель достойно покажет себя, вуз и город на чемпионате в Москве. Безусловно, мы рассчитываем на победу, да, будет другой кейс, даже более сложный. Но потенциал, который сегодня показали ребята, довольно высок, — рассказал проректор по научной работе ТОГУ Игорь Пугачев.

Справка:

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — федеральный чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы — практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 году более 4000 студентов из 52 вузов соревнуются в шести отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика.

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