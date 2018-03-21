Поиски утонувшего моряка возобновили в Мангистау

Источник: Newtimes.kz

В поисковой операции задействованы водолазы ДЧС Мангистауской области. Результатов поисков пока нет. Об этом сообщил Акылбек Исламгалиев, командир войсковой части 2201"Б пограничной службы КНБ РК.

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Поиски утонувшего моряка приостановили в январе из-за обледенения бухты. В марте поиски возобновили. Мать Бейбита Башикова утверждает, что задействованы всего два водолаза. Женщина опасается, что из-за этого поиски могут затянуться.

«Они мне каждый день видео присылали, что ищут. Показывали, как водолазы в воду погружаются, но их всего двое. Сколько они искать будут, еще несколько месяцев? Прошло уже почти три с половиной месяца, как мой сын утонул. От волнений и переживаний у меня поднялось давление и сейчас я лежу в больнице», — говорит Гульнара Башикова.

О поисках рассказали в войсковой части 2201"Б пограничной службы КНБ РК.

«Для поиска тела моряка мы привлекли корабль с гидроакустической станцией. Он позволяет сканировать морское дно. Определили 12 точек возможного нахождения объекта на дне. Там работали водолазы, но они не подтвердили, что это тело матроса Башикова. Там были затонувшие куски железа, камни, старые покрышки. Что касается слов мамы о двух водолазах, то она ошибается. Просто снимать весь процесс погружения, который длится несколько часов, невозможно. Поэтому видео ей отправляют по частям. Последний раз водолазы погружались 15 марта. Из-за погодных условий поиски сейчас ведутся по берегу», — рассказал Акылбек Исламгалиев.

Напомним, 11 декабря 22-летний солдат срочной службы Бейбит Башиков пропал с военного корабля «Семсер», где нес службу. По предварительной версии, трагедия произошла из-за плохих погодных условий. По данным пограничной службы, сила ветра в тот день достигала 15 метров в секунду, а высота волн — до полутора метров.