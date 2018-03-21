Жители Хабаровского края решили, как будет выглядеть памятник Невельскому
На установку монумента уже собрали более миллиона рублей.
На установку монумента уже собрали более миллиона рублей.
В Хабаровском крае завершилось голосование за варианты памятника адмиралу Геннадию Невельскому. Участие в опросе приняли 254 жителя региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию краевого министерства культуры.
В течение месяца на сайте минкультуры все желающие могли отдать свой голос за один из двух эскизов. В итоге победил первый вариант: его выбрал 131 человек. Второй эскиз понравился 123 опрошенным.
Напомним, памятник появится на хабаровской набережной, а изготовит его скульптор Александр Рукавишников. Сбор денег на установку монумента продолжается — уже удалось получить более 1,1 млн рублей.
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