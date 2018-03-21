Во Владивостоке кредиторы «Радиоприбора» отложили продажу имущества
В очереди на первоочередное получение выплат оказалась группа бывших боссов завода.
В очереди на первоочередное получение выплат оказалась группа бывших боссов завода.
На очередном собрании кредиторы
Вдобавок собрание обратилось в Арбитражный суд Приморского края с ходатайством о продлении конкурсного производства еще на полгода.
Сейчас завод «Радиоприбор» является филиалом Дубненского машиностроительного завода. Ранее предприятие вовсе прекратило работу и сократило 1500 работников. После открытия филиала на предприятии работает 400 человек, преимущественно из старого персонала.
Проблема «Радиоприбора» рассматривается на уровне правительства РФ. Профильные министерства обещают полностью ее решить к декабрю 2018 года.
По данным информированных источников «КП во Владивостоке», незадолго до процедуры банкротства группа менеджеров данного предприятия — больше десяти человек — кратно увеличили себе зарплаты. В силу пропорционального распределения поступающих средств на погашение долгов, именно эти люди оказались теперь среди главных получателей. В настоящее время эта истории выплыла в публичное пространство и в суде предстоит выяснить правомерность действий
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.