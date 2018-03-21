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05:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке кредиторы «Радиоприбора» отложили продажу имущества

В очереди на первоочередное получение выплат оказалась группа бывших боссов завода.

Источник: Комсомольская правда

На очередном собрании кредиторы предприятия-банкрота «Радиоприбор» во Владивостоке не утвердили сроки и порядок продажи имущества завода стоимостью около 2 миллиардов рублей. Ранее предполагалось, что вырученные деньги пойдут на выплату работникам задолженностей по зарплате. Также кредиторы отложили отчеты конкурсного управляющего о своей деятельности, а отчет об использовании денежных средств должника решили «не принимать к сведению».

Вдобавок собрание обратилось в Арбитражный суд Приморского края с ходатайством о продлении конкурсного производства еще на полгода.

Напомним, что долги по зарплатам перед рабочими завода накапливаются с 2014 года. По данным государственной трудовой инспекции, задолженность составляет 381,7 миллион рублей. В марте этого года работникам вовсе отказали в выплате компенсаций за просрочку по выплате зарплат из-за истечения срока давности и введения конкурсного управления.

Сейчас завод «Радиоприбор» является филиалом Дубненского машиностроительного завода. Ранее предприятие вовсе прекратило работу и сократило 1500 работников. После открытия филиала на предприятии работает 400 человек, преимущественно из старого персонала.

Проблема «Радиоприбора» рассматривается на уровне правительства РФ. Профильные министерства обещают полностью ее решить к декабрю 2018 года.

По данным информированных источников «КП во Владивостоке», незадолго до процедуры банкротства группа менеджеров данного предприятия — больше десяти человек — кратно увеличили себе зарплаты. В силу пропорционального распределения поступающих средств на погашение долгов, именно эти люди оказались теперь среди главных получателей. В настоящее время эта истории выплыла в публичное пространство и в суде предстоит выяснить правомерность действий экс-руководителей завода.

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