Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
«Мама, пора мне на небо»: Хакамада вспоминает страшное время
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
09:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Около 500 км пути отремонтируют на ВСЖД в 2018 году

Общий объём ремонтно-путевых работ на Восточно-Сибирской железной дороге в 2018 году сохранится на уровне прошлого года.

Источник: Reuters

Всего будет отремонтировано 495,3 км, на 380 км из них (рост к 2017 году на 14%) будет проведен капитальный ремонт. Как сообщает 21 марта пресс-служба ВСЖД, основные работы пройдут на участках Транссиба: Юрты — Петровский Завод (197,8 км) и БАМа: Тайшет — Хани (183 км). Здесь же будет уложено 78 стрелочных переводов.

Как отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, подготовка к летним путевым работам завершена, начинается их масштабный разворот. В ремонтный сезон важно сделать все необходимое, чтобы практическая реализация намеченных планов стала успешной, и способствовала повышению эффективности перевозок.

Благодаря отлаженному процессу ремонта пути на ВСЖД движение пассажирских и грузовых поездов на магистрали будет осуществляться в штатном режиме. Это стало возможным вследствие применяемой на дороге технологии длительного закрытия перегонов. По этой технологии в 2018 будет проведено порядка 70% всех работ.

Ремонтная кампания на ВСЖД уже началась. Однако самые масштабные работы пройдут в летний период. В целом же основные объемы планируется закончить к 1 октября 2018 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
В Тамбове около 30 человек отравились газом
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь