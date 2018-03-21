Около 500 км пути отремонтируют на ВСЖД в 2018 году

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Всего будет отремонтировано 495,3 км, на 380 км из них (рост к 2017 году на 14%) будет проведен капитальный ремонт. Как сообщает 21 марта пресс-служба ВСЖД, основные работы пройдут на участках Транссиба: Юрты — Петровский Завод (197,8 км) и БАМа: Тайшет — Хани (183 км). Здесь же будет уложено 78 стрелочных переводов.

Как отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов, подготовка к летним путевым работам завершена, начинается их масштабный разворот. В ремонтный сезон важно сделать все необходимое, чтобы практическая реализация намеченных планов стала успешной, и способствовала повышению эффективности перевозок.

Благодаря отлаженному процессу ремонта пути на ВСЖД движение пассажирских и грузовых поездов на магистрали будет осуществляться в штатном режиме. Это стало возможным вследствие применяемой на дороге технологии длительного закрытия перегонов. По этой технологии в 2018 будет проведено порядка 70% всех работ.