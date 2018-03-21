Первый замглавы ДВТУ задержан и отправлен в Москву
Под подозрение попадает Федеральная таможенная служба.
Под подозрение попадает Федеральная таможенная служба.
Следственный комитет задержал первого заместителя главы Дальневосточного таможенного управления Сергея Фролова. По данным ПРОВЭД, замглавы проходит по делу дальневосточного предпринимателя Радиона Тихонова.
Во время разговора «КП» — Владивосток с
«Сергей Фролов был задержан, дополнительной информации на данный момент неизвестно», — сообщили в
По данным следствия Сергей Фролов вместе с Радионом Тихоном и другими подельниками ввозили в Россию различные товары, которые проходили как дешевые стройматериалы. Под подозрение также попадает Федеральная таможенная служба, где у обвиняемых могли быть свои связи.
Контрабанду в 80 контейнерах нашли на принадлежащем Тихонову СВХ «Дальзавод-Терминал».
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