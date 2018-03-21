Первый замглавы ДВТУ задержан и отправлен в Москву

По данным следствия Сергей Фролов вместе с Радионом Тихоном и другими подельниками ввозили в Россию различные товары, которые проходили как дешевые стройматериалы. Под подозрение также попадает Федеральная таможенная служба, где у обвиняемых могли быть свои связи.