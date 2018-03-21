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05:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Первый замглавы ДВТУ задержан и отправлен в Москву

Под подозрение попадает Федеральная таможенная служба.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет задержал первого заместителя главы Дальневосточного таможенного управления Сергея Фролова. По данным ПРОВЭД, замглавы проходит по делу дальневосточного предпринимателя Радиона Тихонова.

Во время разговора «КП» — Владивосток с пресс-службой ДВТУ корреспонденту подтвердили задержание первого замглавы.

«Сергей Фролов был задержан, дополнительной информации на данный момент неизвестно», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия Сергей Фролов вместе с Радионом Тихоном и другими подельниками ввозили в Россию различные товары, которые проходили как дешевые стройматериалы. Под подозрение также попадает Федеральная таможенная служба, где у обвиняемых могли быть свои связи.

Контрабанду в 80 контейнерах нашли на принадлежащем Тихонову СВХ «Дальзавод-Терминал».

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