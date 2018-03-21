Кота по чужим документам вез турист из Хабаровского края в Китай
На пограничном переходе «Покровка» сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили кота, которого гражданин России вез в Китай по подозрительным документам.
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