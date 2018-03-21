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06:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Кота по чужим документам вез турист из Хабаровского края в Китай

На пограничном переходе «Покровка» сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили кота, которого гражданин России вез в Китай по подозрительным документам.

В бумагах значилось полуторагодовалое животное породы рэгдолл. В действительности кот был бенгальской породы, а его возраст составлял около четырех лет.

Вывоз животного в КНР запретили, а на мужчину возбудили административное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

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Кота по чужим документам вез турист из Хабаровского края в Китай
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