Самые дорогие билеты на Универсиаду в Красноярске обойдутся в семь тысяч рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Самые дорогие билеты на церемонию открытия зимней Универсиады-2019 в Красноярске будут продавать за семь тысяч рублей. На закрытие студенческих игр можно попасть, купив билет за 1000−6000 рублей. Об этом сообщила пресс-службе краевого Заксобрания.

Всего с начала старта продаж было продано 5 665 билетов. По данным дирекции Универсиады, самым популярным видом спорта сегодня является хоккей с шайбой (50% проданных билетов). Реже раскупают билеты на сноуборд, фристайл, биатлон и керлинг.

На заседании комиссии по подготовке к проведению Универсиады рассказали, что один человек сможет купить не более 50 билетов. При этом депутаты опасаются, что перед Играми в городе начнут орудовать спекулянты.

«Осенью предприимчивые дельцы приобретут билеты на лучшие места за 5—7 тысяч рублей, а ближе к играм начнут их продавать за 20 тысяч», — предположили члены комиссии.

Депутат ЗС Илья Зайцев, в свою очередь, предложил на время Универсиады ввести систему Большого театра — при входе показывать билет со своей фамилией и паспорт. Члены комиссии данное предложение поддержали.