Кузбасский феномен. Регион — среди лидеров по количеству проголосовавших
Явка в Юрге, Прокопьевске и Яшкинском районе составила 93%.
Явка в Юрге, Прокопьевске и Яшкинском районе составила 93%.
В Кузбассе подвели итоги прошедших выборов. Явка побила все рекорды: 83,35%. Область заняла девятое место в десятке лидеров по стране и встала рядом с Тывой и Дагестаном. Ещё мы вошли в число регионов, замеченных во вбросах. Работу двух избирательных участков даже аннулировали. Такая ситуация возникла впервые за последние восемь лет. В причинах разбиралась корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Как не из Сибири.
Если сравнивать с предыдущими выборами президента, которые прошли в 2012 г., то явка в Кузбассе выросла с 79,16%. По данным центральной избирательной комиссии РФ, на 18.00 по московскому времени18 марта средняя явка по стране составляла всего 59,93%. Намного меньше нашего и показатель в других регионах Сибири. В среднем он составил 55−70%. Абсолютную победу, по данным областной ЦИК, в Кузбассе одержал Владимир Путин. За него проголосовали 85,57% кузбассовцев. В тройке популярных кандидатов оказались Павел Грудинин (6,01%) и Владимир Жириновский (4,97%). Остальные набрали менее 1% голосов.
Политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов считает, что высокий процент явки кузбассовцев на эти выборы неудивителен: «Прогнозировать провал было бы очень странно. Здесь нужно ориентироваться на последние выборы губернатора и депутатов Государственной думы, где явка тоже была высокой. Сложившиеся стереотипы поведения электората резко не меняются. Кроме того, действует правило политической персонификации: на выборы президента и губернатора идут всегда охотнее, чем, например, на выборы местных депутатов.
То, что явка по Кузбассу гораздо выше, чем в других регионах Сибири, политолог объясняет всё тем же авторитетом Амана Тулеева: «Доказанных фактов вбросов не так много. Не думаю, что имеет место фальсификация, ведь на каждом участке были камеры, работали общественные наблюдатели, в том числе из штаба Алексея Навального, которые очень активны».
Кого на выборы не пустили?
Как рассказал председатель областной ЦИК Юрий Еемельянов, с начала избирательной кампании в избирком поступило 60 жалоб о нарушениях. Они касались разных вопросов.
Без скандалов всё же не обошлось. В
Свои претензии к работе избиркома высказывают и общественные наблюдатели из штаба Навального. Они пришли на избирательные участки с направлением от Григория Явлинского, но их не пустили. Как объяснил Емельянов, это связано с тем, что кандидат отозвал своего доверенного и назначил нового. В итоге все направления прежнего доверенного были аннулированы.
Как голосовали соседи?
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