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05:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасский феномен. Регион — среди лидеров по количеству проголосовавших

Явка в Юрге, Прокопьевске и Яшкинском районе составила 93%.

В Кузбассе подвели итоги прошедших выборов. Явка побила все рекорды: 83,35%. Область заняла девятое место в десятке лидеров по стране и встала рядом с Тывой и Дагестаном. Ещё мы вошли в число регионов, замеченных во вбросах. Работу двух избирательных участков даже аннулировали. Такая ситуация возникла впервые за последние восемь лет. В причинах разбиралась корреспондент «АиФ в Кузбассе».

Как не из Сибири.

Если сравнивать с предыдущими выборами президента, которые прошли в 2012 г., то явка в Кузбассе выросла с 79,16%. По данным центральной избирательной комиссии РФ, на 18.00 по московскому времени18 марта средняя явка по стране составляла всего 59,93%. Намного меньше нашего и показатель в других регионах Сибири. В среднем он составил 55−70%. Абсолютную победу, по данным областной ЦИК, в Кузбассе одержал Владимир Путин. За него проголосовали 85,57% кузбассовцев. В тройке популярных кандидатов оказались Павел Грудинин (6,01%) и Владимир Жириновский (4,97%). Остальные набрали менее 1% голосов.

Александр Коновалов

Политолог, профессор КемГУ Александр Коновалов считает, что высокий процент явки кузбассовцев на эти выборы неудивителен: «Прогнозировать провал было бы очень странно. Здесь нужно ориентироваться на последние выборы губернатора и депутатов Государственной думы, где явка тоже была высокой. Сложившиеся стереотипы поведения электората резко не меняются. Кроме того, действует правило политической персонификации: на выборы президента и губернатора идут всегда охотнее, чем, например, на выборы местных депутатов. Во-вторых, работает традиционная для Кузбасса технология избирательной кампании, когда участок превращается в многофункциональный центр. На некоторых участках можно было даже проверить количество сахара в крови, получить купоны на скидки, в университете провели консультацию по приёмной кампании. Всё это привлекает людей, — считает профессор. — Результат Владимира Путина, на мой взгляд, можно назвать феноменальным. Если сравнивать с 2012 г., то он выше на 13%. Думаю, это связано с тяжёлой внешнеполитической обстановкой. Поэтому люди готовы простить некоторые противоречия в политике и выбрать стабильность. Повлияли и предвыборные дебаты, которые превратились в скандалы, поэтому были восприняты людьми критически. Ещё один фактор — авторитет губернатора. Он неоднократно выступал с поддержкой политики президента, что, безусловно, не осталось незамеченным электоратом».

То, что явка по Кузбассу гораздо выше, чем в других регионах Сибири, политолог объясняет всё тем же авторитетом Амана Тулеева: «Доказанных фактов вбросов не так много. Не думаю, что имеет место фальсификация, ведь на каждом участке были камеры, работали общественные наблюдатели, в том числе из штаба Алексея Навального, которые очень активны».

Кого на выборы не пустили?

Юрий Емельянов

Как рассказал председатель областной ЦИК Юрий Еемельянов, с начала избирательной кампании в избирком поступило 60 жалоб о нарушениях. Они касались разных вопросов. Кто-то, например, возмущался, что к территориальному участку не прочистили дорогу. В день выборов поступило десять жалоб. Также заявления о нарушениях члены комиссии находили во время мониторинга соцсетей. «По каждому заявлению отсматривали камеры видеонаблюдения на участках. Большинство оказалось выдумками. Например, прошла информации о вбросе на УИК 222 Кемерова. Оказалось, что председатель комиссии прикреплён к этому же участку. Мужчина заполнил бюллетень, свернул его вдвое и положил в урну. Факт вброса не подтвердился», — рассказал Юрий Петрович.

Без скандалов всё же не обошлось. В Ленинске-Кузнецком разнервничавшийся горожанин разорвал свой бюллетень, когда не обнаружил графу «против всех», и забросил в урну несколько обрывков бумаги. На двух избирательных участках, 509-м в Междуреченске и 766-м в Новокузнецке, подтвердили факт вбросов. Камера зафиксировала, как женщины забрасывают лишние бюллетени в урны. В итоге работу участков аннулировали, а голоса избирателей (в общей сложности около 3 тыс.) не зачли. Сейчас следователи выясняют, кто пытался сфальсифицировать выборы. К сожалению, неясно и за кого подбросили бюллетени.

Свои претензии к работе избиркома высказывают и общественные наблюдатели из штаба Навального. Они пришли на избирательные участки с направлением от Григория Явлинского, но их не пустили. Как объяснил Емельянов, это связано с тем, что кандидат отозвал своего доверенного и назначил нового. В итоге все направления прежнего доверенного были аннулированы.

Как голосовали соседи?

РегоинЯвкаГолоса за ПутинаАлтайский край65,4%64,66%Омская обл. 60,5%67,31%Томская обл.59,23%71,23%Новосибирская обл.57,93%70%
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