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06:16 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края отправились на досрочный этап ЕГЭ

В Хабаровском крае сегодня, 21 марта, стартовал досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена. Испытания пройдут больше 140 одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, пункты проведения экзамена организовали в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Краевом центре образования в Хабаровске. Участникам досрочного этапа ЕГЭ в первый его день предстоит сдать географию, информатику и ИКТ.

«21 марта сдавать информатику и географию в Хабаровском крае будут 16 человек. Все аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения в режиме онлайн. За ходом проведения экзамена следят в региональном ситуационном центре», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Результаты первых экзаменов станут известны 3 апреля. Досрочный этап ЕГЭ продлится до 11 апреля.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2018 году ЕГЭ сдадут больше 6500 жителей Хабаровского края. Основной этап проведения экзамена начнётся 28 мая. Участникам испытаний предстоит выполнить изменённые задания по некоторым предметам. В этом году все экзаменационные материалы будут печатать прямо в пунктах проведения испытаний, а ответы учеников сразу же переведут в электронный вид.

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