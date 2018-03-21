Жители Хабаровского края отправились на досрочный этап ЕГЭ

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, пункты проведения экзамена организовали в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Краевом центре образования в Хабаровске. Участникам досрочного этапа ЕГЭ в первый его день предстоит сдать географию, информатику и ИКТ.

«21 марта сдавать информатику и географию в Хабаровском крае будут 16 человек. Все аудитории оборудованы камерами видеонаблюдения в режиме онлайн. За ходом проведения экзамена следят в региональном ситуационном центре», — рассказала начальник отдела итоговой аттестации минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Результаты первых экзаменов станут известны 3 апреля. Досрочный этап ЕГЭ продлится до 11 апреля.