Владимир Путин вручил ордена свердловским паралимпийцам

Источник: РИА "Новости"

В числе кавелеров ордена Почета — свердловчанки Анна Миленина и Михалина Лысова. «Мы хотели доказать всем, что мы чистые спортсмены!», — заявила Лысова на приеме.

Напомним, уроженка Краснотурьинска Анна Миленина стала обладательницей пяти медалей, взяв два «золота» и три «серебра» в лыжных гонках и биатлоне.