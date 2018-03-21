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07:21 (мск), источник: ЕАН

Владимир Путин вручил ордена свердловским паралимпийцам

Президент России Владимир Путин провел прием победителей Паралимпийских игр в Пхенчхане и вручил награды лидерам сборной.

Источник: РИА "Новости"

В числе кавелеров ордена Почета — свердловчанки Анна Миленина и Михалина Лысова. «Мы хотели доказать всем, что мы чистые спортсмены!», — заявила Лысова на приеме.

Напомним, уроженка Краснотурьинска Анна Миленина стала обладательницей пяти медалей, взяв два «золота» и три «серебра» в лыжных гонках и биатлоне.

Тагильчанка Михалина Лысова завоевала шесть медалей, она двукратная чемпионка, трехкратный серебряный и бронзовый призер в лыжных гонках и биатлоне. На поощрение чемпионок и их тренера из регионального бюджета выделят, последним данным, порядка 50 млн рублей .

Владимир Путин наградил победителей Паралимпийских игр в Пхенчхане
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07:19 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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