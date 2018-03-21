В сети появилось видео новой пермской набережной
Проектировщики запланировали большой амфитеатр, детские площадки и зоны для спорта и отдыха.
Проектировщики запланировали большой амфитеатр, детские площадки и зоны для спорта и отдыха.
Администрация Пермского края подготовила о опубликовала в сети видеоролик с названием «Набережная». С помощью компьютерной графики проектировщики наглядно показали, какая в ближайшем будущем в Перми будет набережная Камы.
На картинках видно сначала общий вид, затем отдельные зоны. Большое внимание уделено детским площадкам, зоне отдыха и огромному амфитеатру, где зимой и летом будут проходить различные мероприятия. Так же запланирована зона для занятия спортом. Здесь будут располагаться теннисные корты, различные тренажёры, баскетбольные и волейбольные площадки.
Для обеспечения безопасности на всех дорожках будут установлены камеры видеонаблюдения, а все площадки будут связаны между собой.
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