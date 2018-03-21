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07:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В сети появилось видео новой пермской набережной

Проектировщики запланировали большой амфитеатр, детские площадки и зоны для спорта и отдыха.

Администрация Пермского края подготовила о опубликовала в сети видеоролик с названием «Набережная». С помощью компьютерной графики проектировщики наглядно показали, какая в ближайшем будущем в Перми будет набережная Камы.

На картинках видно сначала общий вид, затем отдельные зоны. Большое внимание уделено детским площадкам, зоне отдыха и огромному амфитеатру, где зимой и летом будут проходить различные мероприятия. Так же запланирована зона для занятия спортом. Здесь будут располагаться теннисные корты, различные тренажёры, баскетбольные и волейбольные площадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для обеспечения безопасности на всех дорожках будут установлены камеры видеонаблюдения, а все площадки будут связаны между собой.

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