Как пермякам задекларировать свои доходы

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (она заполняется по форме 3-НДФЛ) — это документ, по которому физические лица отчитываются в налоговой инспекции о сумме полученных ими доходов и относящимся к ним расходов.

Ниже — особенности Декларационной компании — 2018:

1. Декларационная компания стартовала с 1 января 2018 года. О доходах, полученных в прошлом году, физическим лицам необходимо отчитаться в срок до 3 мая 2018 года.

2. Кроме физических лиц, задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

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3. Представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

4. На граждан, которые предоставляют налоговую декларацию за 2017 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации — 3 мая 2018 года — не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.

5. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2017 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 3 мая 2018 года.

В каких случаях нужно представить декларацию 3-НДФЛ:

— При получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);.

— При получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;.

— При получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;.

— При получении дохода в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске игр;.

— При получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

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5 причин для отказа в приеме документов.

1. Если у налогоплательщик, сдающего декларацию, нет документов, удостоверяющих его личность, либо он отказывается их предъявить.

2. В декларации отсутствует подпись налогоплательщика.

3. Декларация предоставлена в налоговый орган, в компетенцию которого не входит ее принятие (например, подача декларации в налоговую инспекцию не по месту постановки на учет налогоплательщика).

4. Декларация заполнена неверно.

5. В соответствующих полях декларации нет фамилии, имени, отчества физического лица.

Два способа заполнить налоговую декларацию:

1 вариант. На бумажном носителе.

Бланк декларации можно бесплатно получить в вашей налоговой инспекции или распечатать с официального сайта ФНС России (www.nalog.ru).

— Если вы заполняете декларацию от руки поля формы нужно заполнять заглавными печатными буквами, — пояснили в налоговой инспекции. — В случае отсутствия какого-либо показателя, в ячейках соответствующего поля проставляется прочерк.

Декларацию, заполненную от руки, нужно лично принести в налоговый орган или отправить по почте с описью вложения. Имейте в виду, при отправке документов по почте днем предоставления декларации считается указанная на почтовом штампе дата отправки почтового отправления с описью вложения.

Еще один вариант подачи декларации — уполномоченным представителем налогоплательщика, действующим по доверенности, заверенной у нотариуса.

Кстати, с 2018 года жители города Перми могут представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ через офисы МФЦ.

2 вариант. В электронном виде.

В этом случае налогоплательщик может использовать специальную программу, которая самостоятельно сформирует декларацию на бланках необходимой формы. Вам останется только отправить ее в налоговую инспекцию.

— Для заполнения налоговой декларации по доходам за 2017 год наиболее удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2017», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России, — рассказал «КП» начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю Сергей Мехоношин. — Программа поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Как пояснили в налоговой, пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию онлайн в интерактивном режиме, без скачивания программы на свой компьютер.

Кроме этого, «Личный кабинет» позволяет скачать электронную подпись и отправить комплект документов в электронном виде в налоговую непосредственно с сайта ФНС России.

Штрафы.

Как сообщили в налоговой, проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов, подтверждающих правильность расчетов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение трех месяцев с даты их подачи в инспекцию.

За непредоставление налоговой декларации в срок может быть назначен штраф в размере пяти процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

«Дни открытых дверей» в налоговой инспекции.

23 и 24 марта, 23 и 24 апреля во всех налоговых инспекциях Пермского края пройдут «Дни открытых дверей», где каждый желающий сможет получить разъяснения по налоговому законодательству и порядку заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

— Пермяки смогут получить подробную информацию, о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц, как получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение жилья и другие, — пояснил Сергей Мехоношин. — Для получения консультаций специалистов налоговых органов можно обратиться в любую налоговую инспекцию независимо от места регистрации налогоплательщика.

Также посетители смогут подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», позволяющему просматривать информацию об объектах имущества налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей.

— С помощью сервиса можно получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, заполнять налоговую декларацию по НДФЛ и отслеживать информацию о проведении камеральной налоговой проверки по НДФЛ, — добавили в налоговой.

Время работы налоговых инспекций в «Дни открытых дверей»:

23 марта (пятница) с 9.00 до 20.00,

24 марта (суббота) с 10.00 до 15.00,

23 апреля (понедельник) с 9.00 до 20.00,

24 апреля (вторник) с 9.00 до 20.00.

— Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании (до 3 мая 2018 года) изменяется график работы налоговых инспекций (в том числе — по субботам), — отмечает Сергей Леонидович. — Обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов «горячей линии», проводятся семинары и тренинги для налогоплательщиков — физических лиц.