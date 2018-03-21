Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
Как собственный дом убивает вас
Анастасия Костенко перестала скрывать беременность
Посла России вызвали в МИД Швеции после слов Захаровой
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
СМИ: похорошевшая Повалий показала фигуру в мини
Беременная Миддлтон представила модный цвет весны
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
06:23 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярских паралимпийцев наградили в Кремле

Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев и норильчанин Валерий Редкозубов получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина.

Источник: НИА Красноярск

Накануне в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения российских победителей и призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам. В их числе оказались красноярец Алексей Бугаев, завоевавший на Играх золото и серебро, и норильский горнолыжник Валерий Редкозубов, ставший двукратным бронзовым призером на Паралимпиаде. Алексей Бугаев был награжден Орденом Почета, а Валерию Редкозубову Путин вручил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, — отметил Владимир Путин. — Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве — выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», сообщается на сайте Кремля.

Также Путин поблагодарил тех, кто оказывал помощь атлетам: тренеров, врачей, методистов, спортсменов-ведущих. «Мы обещаем, что и дальше также будем усердно тренироваться и выступать в том же духе, несмотря на все трудности, нас это будет только объединять. Мы побеждали, побеждаем и будем побеждать!», — сказал Алексей Бугаев во время церемонии награждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
США пригрозили санкциями строителям «Северного потока-2»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь