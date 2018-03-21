Красноярских паралимпийцев наградили в Кремле
Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев и норильчанин Валерий Редкозубов получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина.
Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев и норильчанин Валерий Редкозубов получили государственные награды из рук президента России Владимира Путина.
Накануне в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения российских победителей и призеров XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам. В их числе оказались красноярец Алексей Бугаев, завоевавший на Играх золото и серебро, и норильский горнолыжник Валерий Редкозубов, ставший двукратным бронзовым призером на Паралимпиаде. Алексей Бугаев был награжден Орденом Почета, а Валерию Редкозубову Путин вручил медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
«Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта, — отметил Владимир Путин. — Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве — выступая не в полном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными», сообщается на сайте Кремля.
Также Путин поблагодарил тех, кто оказывал помощь атлетам: тренеров, врачей, методистов,
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