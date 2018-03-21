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07:47 (мск), источник: Newtimes.kz

ЦОНы Казахстана будут работать в праздничные дни

Сотрудники ЦОНов отдохнут лишь три дня, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Центры обслуживания населения будут работать 24 марта, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Правительство для граждан».

«Сообщаем, что фронт-офисы центров обслуживания населения с 21 марта по 23 марта в праздничные выходные дни не будут функционировать. С 24 марта график работы будет прежним», — говорится в сообщении.
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