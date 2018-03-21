ЦОНы Казахстана будут работать в праздничные дни
Сотрудники ЦОНов отдохнут лишь три дня, передает ИА «NewTimes.kz».
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Сотрудники ЦОНов отдохнут лишь три дня, передает ИА «NewTimes.kz».
Центры обслуживания населения будут работать 24 марта, сообщает
«Сообщаем, что
фронт-офисыцентров обслуживания населения с 21 марта по 23 марта в праздничные выходные дни не будут функционировать. С 24 марта график работы будет прежним», — говорится в сообщении.
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