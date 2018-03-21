Трассы региона готовят к прохождению весеннего паводка

В Красноярском крае в центре внимания дорожников участки трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском, Березовском и Емельяновском районах. В круглосуточном режиме следят за гидрологическим режимом реки Пойма.
На трассе Р-257 «Енисей» потенциально опасные участки расположены в Боградском районе Республики Хакасия, Минусинском и Ермаковском районах Красноярского края, существует риск подтопления мостов через реки Пашенка и Оя, а также ручьи Черемуховый и Лиственный.
Чтобы предотвратить вероятный размыв земляного полотна, в Республике Тыва федеральные дорожники регулярно обследуют несколько десятков участков трассы Р-257, а также мосты через реки Туран, Уюк, Сесерлиг, Торгалык и ручей Бай-Булун, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Енисей»).
Для беспрепятственного прохождения ледохода и контролирования уровня паводковых вод делают прорези во льду в подмостовом пространстве. В случае возникновения нештатных ситуаций, дорожники смогут привлечь 286 единиц спецтехники, уже сформированы 46 спецбригад оперативного реагирования. Кроме того, заготовлено свыше 80 тыс. кубометров инертных материалов и более 270 кубометров пиломатериалов для укрепления дорожного полотна в случае необходимости.
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