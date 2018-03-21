Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Путин одной фразой свел на нет усилия Украины против РФ - эксперт
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
Екатерина Андреева перевоплотилась в Безумного Шляпника
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Россия воспользовалась украинскими ракетами – СМИ
Путин дал Собчак обещание – СМИ
Екатерина Андреева перевоплотилась в Безумного Шляпника
Австралиец «издевается» над звездами в своих карикатурах
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Трассы региона готовят к прохождению весеннего паводка

Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» в преддверии весенних паводков ежедневно проводится осмотр автомобильных дорог и искусственных сооружений на федеральных автодорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае в центре внимания дорожников участки трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском, Березовском и Емельяновском районах. В круглосуточном режиме следят за гидрологическим режимом реки Пойма.

На трассе Р-257 «Енисей» потенциально опасные участки расположены в Боградском районе Республики Хакасия, Минусинском и Ермаковском районах Красноярского края, существует риск подтопления мостов через реки Пашенка и Оя, а также ручьи Черемуховый и Лиственный.

Чтобы предотвратить вероятный размыв земляного полотна, в Республике Тыва федеральные дорожники регулярно обследуют несколько десятков участков трассы Р-257, а также мосты через реки Туран, Уюк, Сесерлиг, Торгалык и ручей Бай-Булун, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Енисей»).

Для беспрепятственного прохождения ледохода и контролирования уровня паводковых вод делают прорези во льду в подмостовом пространстве. В случае возникновения нештатных ситуаций, дорожники смогут привлечь 286 единиц спецтехники, уже сформированы 46 спецбригад оперативного реагирования. Кроме того, заготовлено свыше 80 тыс. кубометров инертных материалов и более 270 кубометров пиломатериалов для укрепления дорожного полотна в случае необходимости.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
В Тамбове около 30 человек отравились газом
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь