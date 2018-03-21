Жителей Ростовской области ждет резкое ухудшение погоды

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону, синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое ухудшение погоды.

В частности, 21 марта из-за южного циклона жителей Ростовской области ждут сильные осадки, гололед, туман, а по северу области даже метель.

Видимость на дорогах сократится до 500−1000 метров, а временами — до 100 метров. На дорогах нужно остерегаться гололедицы и снежных заносов.

Ветер будет дуть с порывами до 28 метров в секунду. В устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды, ее уровень может быть на 10−30 см выше неблагоприятной отметки.