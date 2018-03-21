Жителей Ростовской области ждет резкое ухудшение погоды
Несмотря на день весеннего равноденствия, в Ростовской области не отступает зима.
Несмотря на день весеннего равноденствия, в Ростовской области не отступает зима.
По данным
В частности, 21 марта
Видимость на дорогах сократится до 500−1000 метров, а временами — до 100 метров. На дорогах нужно остерегаться гололедицы и снежных заносов.
Ветер будет дуть с порывами до 28 метров в секунду. В устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды, ее уровень может быть на 10−30 см выше неблагоприятной отметки.
В четверг в Ростовской области также возможны сильные осадки, гололед, а на севере региона даже метель.
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