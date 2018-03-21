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09:15 (мск), источник: Деловое сообщество

Жителей Ростовской области ждет резкое ухудшение погоды

Несмотря на день весеннего равноденствия, в Ростовской области не отступает зима.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 753 мм рт. ст. 6 м/с

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону, синоптики прогнозируют в ближайшие дни резкое ухудшение погоды.

В частности, 21 марта из-за южного циклона жителей Ростовской области ждут сильные осадки, гололед, туман, а по северу области даже метель.

Видимость на дорогах сократится до 500−1000 метров, а временами — до 100 метров. На дорогах нужно остерегаться гололедицы и снежных заносов.

Ветер будет дуть с порывами до 28 метров в секунду. В устье Дона и Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды, ее уровень может быть на 10−30 см выше неблагоприятной отметки.

В четверг в Ростовской области также возможны сильные осадки, гололед, а на севере региона даже метель.

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