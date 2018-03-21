Две тысячи анонимных сим-карт изъяли в Иркутске с начала года

Полицейские и сотрудники Роскомнадзора регулярно проверяют в Иркутске магазины и ларьки, где продаются сим-карты. Так как анонимные номера могут использовать преступники, незарегистрированные симки забирают с прилавков — с начала года изъяли уже около двух тысяч.