Две тысячи анонимных сим-карт изъяли в Иркутске с начала года
Продавцов привлекли к административной ответственности.
Продавцов привлекли к административной ответственности.
Полицейские и сотрудники Роскомнадзора регулярно проверяют в Иркутске магазины и ларьки, где продаются
— Уже 43 человека оштрафованы за торговлю
Напомним, в прошлом году в Иркутской области изъяли около 4,5 тысяч незарегистрированных
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