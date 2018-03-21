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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Две тысячи анонимных сим-карт изъяли в Иркутске с начала года

Продавцов привлекли к административной ответственности.

Полицейские и сотрудники Роскомнадзора регулярно проверяют в Иркутске магазины и ларьки, где продаются сим-карты. Так как анонимные номера могут использовать преступники, незарегистрированные симки забирают с прилавков — с начала года изъяли уже около двух тысяч.

— Уже 43 человека оштрафованы за торговлю сим-картами без заключения договоров с абонентами, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Они выплатили по пять тысяч рублей.

Напомним, в прошлом году в Иркутской области изъяли около 4,5 тысяч незарегистрированных сим-карт. На нарушителей составили административные протоколы, Роскомнадзор примет правовое решение.

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