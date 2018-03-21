В Омске наряду с гриппом и ОРВИ начался сезон пневмоний
В больницах специализированные отделения переполнены, каждый день поступают новые пациенты. В чём коварность заболевания и можно ли себя уберечь от опасного вируса?
В больницах специализированные отделения переполнены, каждый день поступают новые пациенты. В чём коварность заболевания и можно ли себя уберечь от опасного вируса?
Городская поликлиника № 6. Несмотря на то, что терапевты работают в три смены, попасть на приём к врачу бывает проблематично. В сезон гриппа и ОРВИ здесь большие очереди.
Между тем, такие часовые ожидания могут закончиться плачевно. Специалисты отмечают, что в некоторых случаях дорога каждая минута, поскольку банальное ОРВИ может давать осложнения. Это уже стационар. Татьяну Десятникову в областную больницу из Тары доставили санавиацией. С диагнозом пневмония.
Ещё две недели назад беременная женщина была в тяжелейшем состоянии и до сих пор не может поверить, что болезнь отступила. Врачам удалось спасти не только Татьяну, с её малышом тоже всё в порядке.
После двусторонней пневмонии только приходит в себя и жительница Кормиловки Алла Михайловна. В больницу её привезли на скорой помощи. Двухнедельная интенсивная терапия буквально вернула к жизни.
Правда, к сожалению, пациентов удаётся спасти не всегда. Воспаление лёгких всё чаще приводит к летальному исходу.
Сегодня пульмонологическое отделение больницы переполнено. А в областном минздраве называют неутешительные цифры — 683 случая заболевания пневмонией зарегистрировано с начала года — и это только за январь. В прошлом году болезнь перенесли более шести с половиной тысяч жителей региона. И не факт, что в этом году число заболевших сократится, отмечают специалисты. Единственная защита от пневмонии, которая существует на сегодняшний день — это вакцина. По мнению врачей, прививку от гриппа и от пневмококковой инфекции должен ставить каждый, кому не безразлично собственное здоровье.
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