В Омске очищают улицы после сильного снегопада

Похоже, март принесет омичам еще много сюрпризов. Оттепель сменяет шторм с сильным ветром. А небывало теплый месяц, который нам обещали синоптики, оборачивается снегопадом. Всю ночь в городе шел сильный снег. Улицы Омска занесло. С самого утра дорожные службы устраняют последствия стихии. Техника работает на основных магистралях.