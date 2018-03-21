В Омске очищают улицы после сильного снегопада
А город утром встал в 7-балльные пробки.
А город утром встал в 7-балльные пробки.
Похоже, март принесет омичам еще много сюрпризов. Оттепель сменяет шторм с сильным ветром. А небывало теплый месяц, который нам обещали синоптики, оборачивается снегопадом. Всю ночь в городе шел сильный снег. Улицы Омска занесло. С самого утра дорожные службы устраняют последствия стихии. Техника работает на основных магистралях.
Снег и гололед привел к сильным пробкам на дорогах. С утра город встал в 7-балльные заторы.
— Дорожные службы города продолжают работы по ликвидации последствий снегопада. В течение дня особое внимание будет уделено остановкам общественного транспорта, подходам к пешеходным переходам и тротуарам, — цитирует
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