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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске очищают улицы после сильного снегопада

А город утром встал в 7-балльные пробки.

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Источник: Комсомольская правда

Похоже, март принесет омичам еще много сюрпризов. Оттепель сменяет шторм с сильным ветром. А небывало теплый месяц, который нам обещали синоптики, оборачивается снегопадом. Всю ночь в городе шел сильный снег. Улицы Омска занесло. С самого утра дорожные службы устраняют последствия стихии. Техника работает на основных магистралях.

Снег и гололед привел к сильным пробкам на дорогах. С утра город встал в 7-балльные заторы.

— Дорожные службы города продолжают работы по ликвидации последствий снегопада. В течение дня особое внимание будет уделено остановкам общественного транспорта, подходам к пешеходным переходам и тротуарам, — цитирует пресс-служба омской мэрии слова начальника дорожно- мостового отдела департамента городского хозяйства Асхата Сабитова.

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