Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза
21 марта в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
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21 марта в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса мороза.
На дорогах гололедица.
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