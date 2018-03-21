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09:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 4 градуса мороза

21 марта в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 753 мм рт. ст. 6 м/с

Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Максимальная температура воздуха днем 2−4 градуса мороза.

На дорогах гололедица.

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