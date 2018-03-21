Кузбасские синоптики прогнозируют ухудшение погоды
Возможен мокрый снег, дождь и усиление ветра.
Возможен мокрый снег, дождь и усиление ветра.
В Кемеровской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Как сообщает
В связи с этим специалисты МЧС призывают кузбассовцев соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать сцепные свойства дорог. Пешеходам необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
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