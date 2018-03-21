Красноярских водителей будут штрафовать за грязные номера
Дорожные полицейские рекомендуют автолюбителям возить с собой воду.
Дорожные полицейские рекомендуют автолюбителям возить с собой воду.
В ГИБДД напомнили красноярским водителям об ответственности за нечитаемые номера машин.
«Также грязные фары и стекла сокращают видимость для водителя, а это часто становится причиной дорожных аварий», — добавили в ГИБДД.
Дорожные полицейские советуют возить с собой дополнительную емкость с водой.
«Номер автомобиля всегда должен быть читаемым», — подчеркнули сотрудники ДПС.
В Госавтоинспекции заявили, что полицейские будут обращать внимание на чистоту госномеров.
Те, кто ездит с грязным регистрационным автономером, получит 500-рублевый штраф.
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