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08:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярских водителей будут штрафовать за грязные номера

Дорожные полицейские рекомендуют автолюбителям возить с собой воду.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ГИБДД напомнили красноярским водителям об ответственности за нечитаемые номера машин. Из-за весенней погоды автомобили в Красноярске сложно содержать в чистоте. Но, отмечают дорожные полицейские, тем не менее необходимо контролировать внешний вид транспортного средства.

В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Sibnovosti.ru уточнили, что традиционно водители специально не моют номера машин, «чтобы не попасть в объектив камер видеонаблюдения на дорогах города и края».

«Также грязные фары и стекла сокращают видимость для водителя, а это часто становится причиной дорожных аварий», — добавили в ГИБДД.

Дорожные полицейские советуют возить с собой дополнительную емкость с водой.

«Номер автомобиля всегда должен быть читаемым», — подчеркнули сотрудники ДПС.

В Госавтоинспекции заявили, что полицейские будут обращать внимание на чистоту госномеров.

Те, кто ездит с грязным регистрационным автономером, получит 500-рублевый штраф.

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