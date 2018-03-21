Более 200 семей Приморья обратились за новой выплатой на первенца
Право на эту меру социальной поддержки предоставляется гражданам Российской Федерации. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 руб. в месяц. Допустимый доход семьи из трех человек — чуть более 59 тыс. руб. в месяц, а если мамочка одна воспитывает малыша, то почти 39,6 тысяч рублей. Ежемесячно на первенца родители будут получать почти 13,6 тыс. руб. в течение года. После чего родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.
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