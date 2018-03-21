Более 200 семей Приморья обратились за новой выплатой на первенца

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Более 200 молодых семей, у которых в этом году появился первенец, обратились в территориальные органы социальной защиты с оформлением новой социальной выплаты. На эти цели из федерального бюджета направлено 3,4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, 112 заявлений уже одобрены, остальные находятся на рассмотрении у специалистов территориальных отделов департамента.

Право на эту меру социальной поддержки предоставляется гражданам Российской Федерации. Доход на одного члена семьи, из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина, не должен превышать 19 786 рублей в месяц. Допустимый доход семьи из трех человек — чуть более 59 тысяч рублей в месяц, а если мамочка одна воспитывает малыша, то почти 39,6 тысяч рублей. Ежемесячно на первенца родители будут получать почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Подать заявление на назначение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка.

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе, и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Для оформления выплаты на первенца необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя, свидетельство о рождении ребенка, о регистрации брака или о его расторжении, сведения о доходах каждого родителя за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета в кредитной организации. Важно дать согласие на обработку данных лиц, не являющихся заявителями.

В отдельных случаях свидетельства о рождении малыша, о регистрации или расторжении брака могут быть запрошены у органов ЗАГС сотрудниками терротделов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.