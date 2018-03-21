Предложение гостиницы Владивостока смутило известного певца

«Я живу на 12-м этаже в гостинице. А сейчас я вас порадую. На меня это произвело просто шокирующее впечатление…» — начал свой рассказ исполнитель. По его словам, подтвержденным видео, в раму окна встроено специальное приспособление (кольцо), в него вдернут шнур — спасательный канат. Он проходит по краю окна и входит в большой чехол с надписью «Спасательный канат». «Если вдруг случится пожар, нужно открыть окно, выбросить шнур вниз и по этому тоненькому канатику спуститься вон туда, вниз. Ничего себе перспектива! Не дай Бог» — заканчивает свою речь Малинин.