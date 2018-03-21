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10:22 (мск), источник: ДЕЙТА

Предложение гостиницы Владивостока смутило известного певца

Популярный российский певец Александр Малинин закончил свои дальневосточные гастроли во Владивостоке, сегодня, 21 марта, он попрощался с жителями приморского города на своей странице в Instagram, сообщает DEITA. RU.

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Прощание, не считая стандартных слов, получилось своеобразное. Малинин выложил видео, в котором рассказал, как владельцы гостиницы, где он остановился, предлагают спасаться постояльцам в случае пожара.

«Я живу на 12-м этаже в гостинице. А сейчас я вас порадую. На меня это произвело просто шокирующее впечатление…» — начал свой рассказ исполнитель. По его словам, подтвержденным видео, в раму окна встроено специальное приспособление (кольцо), в него вдернут шнур — спасательный канат. Он проходит по краю окна и входит в большой чехол с надписью «Спасательный канат». «Если вдруг случится пожар, нужно открыть окно, выбросить шнур вниз и по этому тоненькому канатику спуститься вон туда, вниз. Ничего себе перспектива! Не дай Бог» — заканчивает свою речь Малинин.

При этом, ему повезло, что окно в гостинице открывается — многие отели делают окна нераспашными, опасаясь несчастных случаев, не связанных с пожаром.

Напомним, подобные средства спасения появились в некоторых высотных здания Владивостока после крупного пожара в 2006 году, когда погибло 9 человек, 17 попали в больницы. Тогда люди буквально выпрыгивали из окон, так как пути эвакуации были отрезаны, а пожарные автомобили не смогли оперативно подъехать к месту пожара из-за припаркованного транспорта. Неизвестно, способен ли такой «спасательный» канат дождаться помощи.

Екатерина Лапкина.

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