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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Тракторист из Екатеринбурга устроил дрифт на льду

Выполнять экстремальные трюки мужчина может даже находясь на крыше машины.

Устраивать показательные выступления с экстремальными трюками можно не только на специально подготовленных машинах и мотоциклах, но и на обычном тракторе. Это доказал механик и водитель из Екатеринбурга Александр Маляр.

Мужчина разогнал свой трактор и пустил его в занос на льду замерзшего озера. Этого уральскому экстремалу показалось мало и, пока машины кружилась, он вылез на крышу кабины.

Как признался сам Александр телеканалу Russia Today, интерес к трюкам и уверенность в безопасности их выполнения связана с многолетним стажем работы. За рулем трактора он уже 10 лет, и за это время стал с машиной единым целым.

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