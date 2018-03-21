Тракторист из Екатеринбурга устроил дрифт на льду

Устраивать показательные выступления с экстремальными трюками можно не только на специально подготовленных машинах и мотоциклах, но и на обычном тракторе. Это доказал механик и водитель из Екатеринбурга Александр Маляр.

Мужчина разогнал свой трактор и пустил его в занос на льду замерзшего озера. Этого уральскому экстремалу показалось мало и, пока машины кружилась, он вылез на крышу кабины.