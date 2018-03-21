Челябинцы сняли клип для космонавта Олега Артемьева
ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта, ФедералПресс. Сегодня с космодрома «Байконур» стартует корабль «Союз МС-08», на борту которого будет российский космонавт Олег Артемьев. Специально к полету челябинцы сняли музыкальный клип с его участием.
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