Челябинцы сняли клип для космонавта Олега Артемьева

«В 2016 году Олег Артемьев посетил Челябинск, провел встречи с южноуральскими энергетиками, школьниками, журналистами и даже написал “Тотальный диктант”, — написала Мария Неволина на своей странице в Facebook. — И вот спустя три с половиной года со дня своего первого полета Олег Германович снова летит в космос — на Международную космическую станцию! Командировка продлится полгода».