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08:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинцы сняли клип для космонавта Олега Артемьева

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта, ФедералПресс. Сегодня с космодрома «Байконур» стартует корабль «Союз МС-08», на борту которого будет российский космонавт Олег Артемьев. Специально к полету челябинцы сняли музыкальный клип с его участием.

«В 2016 году Олег Артемьев посетил Челябинск, провел встречи с южноуральскими энергетиками, школьниками, журналистами и даже написал “Тотальный диктант”, — написала Мария Неволина на своей странице в Facebook. — И вот спустя три с половиной года со дня своего первого полета Олег Германович снова летит в космос — на Международную космическую станцию! Командировка продлится полгода».

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