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09:09 (мск), источник: СуперОмск

Дети Омской области из-за вирусов не ходят в школы и сады

В Омской области сезон заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями не сдает свои позиции. Роспотребнадзор по Омской области назвал число образовательных и дошкольных учреждений, где объявлен карантин.

«На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ был приостановлен образовательный процесс полностью в 2-ух дошкольных образовательных учреждениях. Занятия также приостанавливались частично в 18-ти классах 7 общеобразовательных учреждений», — сообщили в ведомстве.

Неделей ранее, с 5 по 11 марта, число классов, групп и школ, закрытых на карантин, было больше. Объявить карантин самостоятельно может руководитель образовательного или дошкольного учреждения, в случае повышения уровня заболеваемости показателя в 20% в группе, классе или школе.

Как ранее сообщал «СуперОмск», за неделю с 12 по 18 марта, в Омской области зарегистрировали 14 646 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

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