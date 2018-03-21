Дети Омской области из-за вирусов не ходят в школы и сады

«На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ был приостановлен образовательный процесс полностью в 2-ух дошкольных образовательных учреждениях. Занятия также приостанавливались частично в 18-ти классах 7 общеобразовательных учреждений», — сообщили в ведомстве.

Неделей ранее, с 5 по 11 марта, число классов, групп и школ, закрытых на карантин, было больше. Объявить карантин самостоятельно может руководитель образовательного или дошкольного учреждения, в случае повышения уровня заболеваемости показателя в 20% в группе, классе или школе.