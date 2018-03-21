На Башкирию снова надвигается мощный снежный циклон
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Завтра, 22 марта, в Башкирии вновь ожидается ухудшение погодных условий.
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Завтра, 22 марта, в Башкирии вновь ожидается ухудшение погодных условий.
По информации Башгидрометцентра, на Урал спешит очередной средиземноморский циклон. В его циркуляции 22 марта ожидается снег, по югу республики сильный снег, днем к снегу будет примешиваться и дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем повысится до +2,-3 градусов.
В пятницу, 23 марта, в тыловой части интенсивность атмосферных явлений будет уменьшаться, температура воздуха понизится.
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