На Башкирию снова надвигается мощный снежный циклон

По информации Башгидрометцентра, на Урал спешит очередной средиземноморский циклон. В его циркуляции 22 марта ожидается снег, по югу республики сильный снег, днем к снегу будет примешиваться и дождь. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем повысится до +2,-3 градусов.