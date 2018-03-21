Под Воронежем пройдет дефиле народных костюмов

30 марта в Семилуках пройдет II конкурс-дефиле народного костюма «Душевные наряды». В районный Дворец культуры съедутся более 120 мастеров-ремесленников, коллекционеров народной одежды, представителей творческих коллективов, домов ремесел, театров мод и театров костюмов из 16 районов Воронежской области.

В дефиле представят более двух десятков коллекций народной одежды в номинациях «Этнографический костюм», «Реконструкция Воронежского костюма», «Сценический костюм» и «Современный костюм с элементами традиционного». Наряды покажут в небольших тематических инсценировках с фольклорными песнями или в форме постановочной проходки на сцене.