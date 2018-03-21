Под Воронежем пройдет дефиле народных костюмов
Конкурс «Душевные наряды» состоится второй раз.
Конкурс «Душевные наряды» состоится второй раз.
30 марта в Семилуках пройдет II
В дефиле представят более двух десятков коллекций народной одежды в номинациях «Этнографический костюм», «Реконструкция Воронежского костюма», «Сценический костюм» и «Современный костюм с элементами традиционного». Наряды покажут в небольших тематических инсценировках с фольклорными песнями или в форме постановочной проходки на сцене.
В программе конкурса
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