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, источник: Комсомольская правда

Под Воронежем пройдет дефиле народных костюмов

Конкурс «Душевные наряды» состоится второй раз.

30 марта в Семилуках пройдет II конкурс-дефиле народного костюма «Душевные наряды». В районный Дворец культуры съедутся более 120 мастеров-ремесленников, коллекционеров народной одежды, представителей творческих коллективов, домов ремесел, театров мод и театров костюмов из 16 районов Воронежской области.

В дефиле представят более двух десятков коллекций народной одежды в номинациях «Этнографический костюм», «Реконструкция Воронежского костюма», «Сценический костюм» и «Современный костюм с элементами традиционного». Наряды покажут в небольших тематических инсценировках с фольклорными песнями или в форме постановочной проходки на сцене.

В программе конкурса выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества «Воронежские украсы», которая развернется в фойе ДК — умельцы покажут элементы народного костюма, вышивки, традиционные украшения из бисера, технологии ткачества и войлоковаляния. Также будет работать выставка работ лауреатов областного конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинках».

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