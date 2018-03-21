Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Путин одной фразой свел на нет усилия Украины против РФ - эксперт
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Австралиец «издевается» над звездами в своих карикатурах
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Екатерина Андреева перевоплотилась в Безумного Шляпника
Австралиец «издевается» над звездами в своих карикатурах
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:46 (мск), источник: Publika.md

На дороги столицы минувшей ночью вывели 68 спецмашин

Минувшей ночью на расчистку столичных улиц вывели 68 спецмашин. Дорожники использовали несколько тонн реагента. К утру все дороги были доступны для транспорта.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 86% 753 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

«Машины подъезжают, мы загружаем песок и соль».

Отметили работу дорожников и водители.

Читайте также
В селах высота снежного покрова местами превышает 25 см

«Едем на небольшой скорости, иначе нельзя. Но спасибо, никуда не опоздали».

А в районах спасатели вытянули из снежных заносов 16 единиц транспорта. Больше всего обращений зафиксировали в Оргеевском, Ниспоренском, Кэушанском и Сорокском районах, а также в Кагуле, Бельцах и Гагаузии.

А на помощь водителям, застрявшим в пригородах, пришли члены автомобильного клуба. Наряду с патрульными на въезде в столицу дежурили семь внедорожников.

За помощью к врачам минувшей ночью обратился один человек.

«Поскользнулся на льду и получил растяжение. Под снегом лёд, ничего не видно, вот и повредил ногу».

Накануне вечером исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду созвала очередное экстренное заседание и потребовала от ответственных предприятий полной мобилизации сил.

«Прежде всего займитесь школами, детскими садами, больницами. Доберитесь до пригородов. Если где-то застрянет автомобиль, общественный транспорт, пожалуйста, придите на помощь», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

По данным полиции, минувшей ночью в столице произошло одно ДТП. Пострадавших нет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
В Тамбове около 30 человек отравились газом
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь