На дороги столицы минувшей ночью вывели 68 спецмашин

«Едем на небольшой скорости, иначе нельзя. Но спасибо, никуда не опоздали».



А в районах спасатели вытянули из снежных заносов 16 единиц транспорта. Больше всего обращений зафиксировали в Оргеевском, Ниспоренском, Кэушанском и Сорокском районах, а также в Кагуле, Бельцах и Гагаузии.



А на помощь водителям, застрявшим в пригородах, пришли члены автомобильного клуба. Наряду с патрульными на въезде в столицу дежурили семь внедорожников.



За помощью к врачам минувшей ночью обратился один человек.



«Поскользнулся на льду и получил растяжение. Под снегом лёд, ничего не видно, вот и повредил ногу».



Накануне вечером исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду созвала очередное экстренное заседание и потребовала от ответственных предприятий полной мобилизации сил.



«Прежде всего займитесь школами, детскими садами, больницами. Доберитесь до пригородов. Если где-то застрянет автомобиль, общественный транспорт, пожалуйста, придите на помощь», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.



По данным полиции, минувшей ночью в столице произошло одно ДТП. Пострадавших нет.