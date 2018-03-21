На дороги столицы минувшей ночью вывели 68 спецмашин
Минувшей ночью на расчистку столичных улиц вывели 68 спецмашин. Дорожники использовали несколько тонн реагента. К утру все дороги были доступны для транспорта.
Минувшей ночью на расчистку столичных улиц вывели 68 спецмашин. Дорожники использовали несколько тонн реагента. К утру все дороги были доступны для транспорта.
«Машины подъезжают, мы загружаем песок и соль».
Отметили работу дорожников и водители.
«Едем на небольшой скорости, иначе нельзя. Но спасибо, никуда не опоздали».
А в районах спасатели вытянули из снежных заносов 16 единиц транспорта. Больше всего обращений зафиксировали в Оргеевском, Ниспоренском, Кэушанском и Сорокском районах, а также в Кагуле, Бельцах и Гагаузии.
А на помощь водителям, застрявшим в пригородах, пришли члены автомобильного клуба. Наряду с патрульными на въезде в столицу дежурили семь внедорожников.
За помощью к врачам минувшей ночью обратился один человек.
«Поскользнулся на льду и получил растяжение. Под снегом лёд, ничего не видно, вот и повредил ногу».
Накануне вечером исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду созвала очередное экстренное заседание и потребовала от ответственных предприятий полной мобилизации сил.
«Прежде всего займитесь школами, детскими садами, больницами. Доберитесь до пригородов. Если
По данным полиции, минувшей ночью в столице произошло одно ДТП. Пострадавших нет.
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