На прошлой неделе в стране ОРВИ заболели 1600 человек

Как сообщают в министерстве здравоохранения, это на 30% больше, чем неделей ранее или почти на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В то же время, гриппом за этот период заболели 111 человек, что на 27 случаев меньше, чем неделей ранее. По данным врачей, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.



С начала холодного периода от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека.