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08:44 (мск), источник: Publika.md

На прошлой неделе в стране ОРВИ заболели 1600 человек

1600 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировали в стране на прошлой неделе.

Источник: Publika.md

Как сообщают в министерстве здравоохранения, это на 30% больше, чем неделей ранее или почти на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, гриппом за этот период заболели 111 человек, что на 27 случаев меньше, чем неделей ранее. По данным врачей, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.

С начала холодного периода от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека.

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