На прошлой неделе в стране ОРВИ заболели 1600 человек
1600 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировали в стране на прошлой неделе.
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1600 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировали в стране на прошлой неделе.
Как сообщают в министерстве здравоохранения, это на 30% больше, чем неделей ранее или почти на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время, гриппом за этот период заболели 111 человек, что на 27 случаев меньше, чем неделей ранее. По данным врачей, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.
С начала холодного периода от осложнений, вызванных гриппом, скончались три человека.
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