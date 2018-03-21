Во время «Последних звонков» в Перми запретят продажу алкоголя
Администрация города выпустила постановление об установлении дня проведения «Последних звонков».
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Администрация города выпустила постановление об установлении дня проведения «Последних звонков».
Согласно постановлению, в Перми школьники будут отмечать «Последние звонки» 24 мая. Кроме того, в этот день в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции.
Отметим, что запрет на продажу алкоголя во время «Последних звонков» был и в прошлом году.
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