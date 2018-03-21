Электричка «Легенды Урала» прекращает свою работу в Башкирии
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Пригородный поезд «Легенды Урала», который следовал по маршруту
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Пригородный поезд «Легенды Урала», который следовал по маршруту
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Необходимости в курсировании «Легенд Урала» больше нет. Поезд был запущен в ноябре 2017 года для удобства любителей активного отдыха. Он следовал до популярных горнолыжных курортов республики и возобновит свою работу в следующем сезоне.
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