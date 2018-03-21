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08:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Электричка «Легенды Урала» прекращает свою работу в Башкирии

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Пригородный поезд «Легенды Урала», который следовал по маршруту Уфа-Инзер-Новоабзаково, прекращает свою работу 1 апреля.

Источник: Башинформ

По сообщению пресс-службы Башкирской пригородной пассажирской компании, причиной послужил конец горнолыжного сезона.

Необходимости в курсировании «Легенд Урала» больше нет. Поезд был запущен в ноябре 2017 года для удобства любителей активного отдыха. Он следовал до популярных горнолыжных курортов республики и возобновит свою работу в следующем сезоне.

По данному направлению по-прежнему следует ежедневная электричка Шакша-Дема-Инзер.

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