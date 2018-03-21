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08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшая в Уфе 17-летняя Юлия Галкина позвонила матери из больницы

Девушка пропала после ссоры с родителями.

В столице Башкирии завершились поиски 17-летней Юлии Галкиной, которая пропала 20 марта днем. Как стало известно, девушка ушла из дома из-за ссоры с родителями. Сегодня утром, 21 марта, она нашлась.

— В последнее время Юлия страдала психическими расстройствами. Была немного не в себе. Нашлась она в больнице, мне позвонили со скорой помощи, — рассказала мама Юлии, Роза.

Родители подростка уже успели обратиться к волонтерам, которые составили ориентировку. К счастью, поиски завершились благополучно.

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