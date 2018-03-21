Пропавшая в Уфе 17-летняя Юлия Галкина позвонила матери из больницы
Девушка пропала после ссоры с родителями.
Девушка пропала после ссоры с родителями.
В столице Башкирии завершились поиски 17-летней Юлии Галкиной, которая пропала 20 марта днем. Как стало известно, девушка ушла из дома
— В последнее время Юлия страдала психическими расстройствами. Была немного не в себе. Нашлась она в больнице, мне позвонили со скорой помощи, — рассказала мама Юлии, Роза.
Родители подростка уже успели обратиться к волонтерам, которые составили ориентировку. К счастью, поиски завершились благополучно.
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