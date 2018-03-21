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28 января 2000, источник: Деловое сообщество

В воскресенье в музей краеведения ростовчане смогут сходить бесплатно

В воскресенье, 25 марта, ростовчане и гости города смогут бесплатно сходить в Ростовский областной музей краеведения, который находится на улице Большой Садовой.

Акцию организовал благотворительный фонд «Система» и министерство культуры региона.

Бесплатно будет доступна не только основная экспозиция, но и выставка «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия. Кроме того, каждый час будут проводиться экскурсии.

«Выходной в Ростове-на-Дону — уже третий по счету. Осенью прошлого года мы бесплатно открыли свободный вход в Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Вторым участником программы стал Исторический музей на Красной площади в Москве», — рассказала президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.

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