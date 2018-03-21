В воскресенье в музей краеведения ростовчане смогут сходить бесплатно

Бесплатно будет доступна не только основная экспозиция, но и выставка «Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия. Кроме того, каждый час будут проводиться экскурсии.

«Выходной в Ростове-на-Дону — уже третий по счету. Осенью прошлого года мы бесплатно открыли свободный вход в Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Вторым участником программы стал Исторический музей на Красной площади в Москве», — рассказала президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.