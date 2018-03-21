В Краснодарском крае пройдет киноакция «Весенняя кинокапель»
В период весенних школьных каникул в 40 кинотеатрах края пройдет киноакция. В это время дети смогут посмотреть несколько добрых фильмов абсолютно бесплатно.
В период весенних школьных каникул в 40 кинотеатрах края пройдет киноакция. В это время дети смогут посмотреть несколько добрых фильмов абсолютно бесплатно.
— Мы специально отбирали фильмы, которые рассказывали бы о вечных ценностях нашей жизни: доброте, честности, дружбе, — рассказали сайту kuban.kp.ru в
Кинотеатры представят новые зарубежные и отечественные анимационные и художественные фильмы для детей разного возраста из краевого фильмофонда: «Второе детство» Олега Захарова, «Озеро героев» Анны Протоковило, «Яна+Янко» Натальи Меркуловой, «В небо за мечтой» Игоря Перина, «Мой любимый динозавр» Мэтта Драммонда, «Снежная королева 3. Огонь и лёд» Алексея Цицилина.
Акция продлится с 26 марта по 1 апреля.
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