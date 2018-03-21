Минкульт РФ обеспечит финансирование реконструкции драмтеатра в Самаре
Соответствующее поручение дала зампред правительства РФ Ольга Голодец.
Соответствующее поручение дала зампред правительства РФ Ольга Голодец.
Во вторник, 20 марта в ходе рабочего визита в Самару заместитель министра культуры РФ Николай Малаков посетил Самарский академический театр драмы им. М. Горького, где вместе с главой областного минкульта Сергеем Филипповым, и.о.директора Валерием Мелёшиным и главным режиссёром Валерием Гришко обсудил вопрос реконструкции одного из старейших в России драматических театров сообщает министерство культуры Самарской области.
«На сегодняшний день здание театра нуждается в реконструкции, его техническое состояние не соответствует действующим нормам, технологическое оборудование устарело и требует замены», — пояснил Сергей Филиппов.
Затем Николай Малаков и Сергей Филиппов приняли участие в совещании, которая провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с главой Самарской области Дмитрием Азаровым, где также зашла речь о театре драмы. Ольга Голодец поручила министерству культуры РФ и правительству Самарской области подготовить проект реконструкции и обеспечить финансирование работ.
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