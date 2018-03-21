Рейтинг лучших городов мира по уровню качества жизни

Вторую строчку занимает самый крупный город Швейцарии — Цюрих. Это мировой центр финансов и банковского дела.



Третье место занял новозеландский Окленд. Крупный город между двумя гаванями в северной части страны известен большим количеством потухших вулканов и знаменитой башней скай-тауер.



Первые 10 строчек рейтинга занимают преимущественно европейские города. Из них три — немецкие, ещё три — швейцарские. Пятое место занял канадский Ванкувер.



Последнюю строчку уже десять лет подряд занимает Багдад.



Mercer в течение 20-ти лет оценивает 231 город мира, основываясь на таких факторах, как политическая стабильность, уровень системы здравоохранения и образования, криминогенная обстановка и качество транспортного сообщения.