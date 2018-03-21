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08:54 (мск), источник: Publika.md

Рейтинг лучших городов мира по уровню качества жизни

Девятый год подряд столицу Австрии признают лучшим городом по уровню качества жизни согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer.

Источник: Publika.md

Вена является центром различных международных конференций и ежегодно привлекает миллионы туристов.

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Вторую строчку занимает самый крупный город Швейцарии — Цюрих. Это мировой центр финансов и банковского дела.

Третье место занял новозеландский Окленд. Крупный город между двумя гаванями в северной части страны известен большим количеством потухших вулканов и знаменитой башней скай-тауер.

Первые 10 строчек рейтинга занимают преимущественно европейские города. Из них три — немецкие, ещё три — швейцарские. Пятое место занял канадский Ванкувер.

Последнюю строчку уже десять лет подряд занимает Багдад.

Mercer в течение 20-ти лет оценивает 231 город мира, основываясь на таких факторах, как политическая стабильность, уровень системы здравоохранения и образования, криминогенная обстановка и качество транспортного сообщения.

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