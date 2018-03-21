Рейтинг лучших городов мира по уровню качества жизни
Девятый год подряд столицу Австрии признают лучшим городом по уровню качества жизни согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer.
Девятый год подряд столицу Австрии признают лучшим городом по уровню качества жизни согласно рейтингу консалтинговой компании Mercer.
Вена является центром различных международных конференций и ежегодно привлекает миллионы туристов.
Вторую строчку занимает самый крупный город Швейцарии — Цюрих. Это мировой центр финансов и банковского дела.
Третье место занял новозеландский Окленд. Крупный город между двумя гаванями в северной части страны известен большим количеством потухших вулканов и знаменитой башней
Первые 10 строчек рейтинга занимают преимущественно европейские города. Из них три — немецкие, ещё три — швейцарские. Пятое место занял канадский Ванкувер.
Последнюю строчку уже десять лет подряд занимает Багдад.
Mercer в течение 20-ти лет оценивает 231 город мира, основываясь на таких факторах, как политическая стабильность, уровень системы здравоохранения и образования, криминогенная обстановка и качество транспортного сообщения.
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