В Самаре в 2018 году отремонтируют 37 участков дорог местного значения
К ремонту подрядные организации приступят после заключения контрактов, как только позволят погодные условия.
К ремонту подрядные организации приступят после заключения контрактов, как только позволят погодные условия.
Как сообщает администрация Самары, в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по программе развития транспортной инфраструктуры
1. ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачёва;.
2. ул. Лукачёва от ул.
3. ул.
4. четвёртый проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;.
5. ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой;.
6. ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;.
7. пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;.
8. пр. Карла Маркса от третьего проезда до ул. Гагарина;.
9. ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;.
10. ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской;.
11. ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической;.
12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановской;.
13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачёвский тракт;.
14. ул. Энтузиастов от ул.
15. пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;.
16. ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;.
17. ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;.
18. ул.
19. ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной;.
20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;.
21. пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;.
22. ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская;.
23. ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной;.
24. ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;.
25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской;.
26. ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;.
27. ул.
28. ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;.
29. ул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной;.
30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской;.
31. пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской;.
32. пр. Карла Маркса от ул.
33. пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова.
34. ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;.
35. ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;.
36. ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;.
37. ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.
Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. К ремонту подрядные организации приступят после заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам торгов, как только позволят погодные условия.
Необходимость ремонта указанных автомобильных дорог обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.
С целью приведения дорожного покрытия в нормативное состояние по данным автомобильным дорогам будут выполнены работы по фрезерованию проезжей части с последующей укладкой асфальтобетонной смеси типа Б марки I толщиной слоя 5 см. Также планируются работы по регулированию высотного положения люков инженерных коммуникаций.
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