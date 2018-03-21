В Самаре в 2018 году отремонтируют 37 участков дорог местного значения

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает администрация Самары, в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в 2018 году в Самаре планируется отремонтировать «картами свыше 100 погонных метров следующие улицы (с общей площадью ремонта — около 800 тыс. м2):

1. ул. Подшипниковая от ул. Артиллерийской до ул. Лукачёва;.

2. ул. Лукачёва от ул. Ново-Садовой до ул. Революционной;.

3. ул. Стара-Загора от ул. Советской Армии до ул. Гастелло;.

4. четвёртый проезд от ул. Гаражной до пр. Карла Маркса;.

5. ул. Лесная от Волжского пр. до ул. Полевой;.

6. ул. Гастелло от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;.

7. пр. Карла Маркса от ул. Авроры до ул. Врубеля;.

8. пр. Карла Маркса от третьего проезда до ул. Гагарина;.

9. ул. Буянова от пер. Гончарова до сквера им. Мичурина;.

10. ул. Никитинская от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской;.

11. ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической;.

12. Саратовский переулок от ул. Пугачёвский тракт до ул. Хасановской;.

13. Новокуйбышевское шоссе от ул. Уральской до ул. Пугачёвский тракт;.

14. ул. Энтузиастов от ул. Антонова-Овсеенко до пр. Карла Маркса;.

15. пр. Карла Маркса от ул. XXII Партсъезда до ул. Советской Армии;.

16. ул. Гаражный проезд от ул. Кабельной до Заводского шоссе;.

17. ул. Волгина от ул. М. Тореза до ул. Промышленности;.

18. ул. Ново-Вокзальная от ул. Ново-Садовой до ул. Вольской;.

19. ул. Губанова от Московского шоссе до ул. Солнечной;.

20. Заводское шоссе от пр. Кирова до ул. XXII Партсъезда;.

21. пр. Кирова от ул. Ветлянской до Кировского моста;.

22. ул. Кабельная от Заводское шоссе до ул. Ветлянская;.

23. ул. Бубнова от Московского шоссе до ул. Молодежной;.

24. ул. Солнечная от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной;.

25. Ташкентский переулок от пр. Карла Маркса до ул. Ставропольской и от пр. Юных Пионеров до ул. Енисейской;.

26. ул. Макаренко от ул. Литвинова до ул. Транзитной;.

27. ул. Стара-Загора от ул. Ташкентской до ул. Алма-Атинской;.

28. ул. Пугачевская от ул. Енисейская до ул. Победы;.

29. ул. Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной;.

30. ул. Свободы от ул. Елизарова до ул. Севастопольской;.

31. пр. Карла Маркса от Ракитовского шоссе до ул. Алма-Атинской;.

32. пр. Карла Маркса от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской;.

33. пр. Карла Маркса от ул. Ташкентской до пр. Кирова.

34. ул. Литвинова от ул. Макаренко до ул. Земеца;.

35. ул. Симферопольская от Красноглинского шоссе до ул. Крайней;.

36. ул. Парижской Коммуны от Красноглинского шоссе до ул. Академика Кузнецова;.

37. ул. Сергея Лазо от Вертолетной площадки до Волжского шоссе.

Заказчиком проведения ремонта выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары. К ремонту подрядные организации приступят после заключения соответствующих муниципальных контрактов по итогам торгов, как только позволят погодные условия.

Необходимость ремонта указанных автомобильных дорог обусловлена высокой степенью износа существующего покрытия проезжей части, на котором в процессе эксплуатации возникли дефекты в виде колейности, просадки, трещин, выкрашивания асфальтобетона.