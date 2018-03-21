В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Депутаты Госдумы высказались против идеи сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять сожительство к официальному браку.
Депутаты Госдумы высказались против идеи сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять сожительство к официальному браку.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на комитет ведомства по государственному строительству и законодательству.
Также отмечается, что режим совместной собственности «сожителей» может быть изменен договором, но в проекте нет требований к форме, содержанию и порядку заключения такого документа. В комитете заметили, что на практике это может привести к большому количеству вопросов. Кроме того, из представленного документа следует, что члены ведомства не поддерживают концепцию проекта закона.
Ранее сообщалось, что большинство россиян не готовы признать сожительство браком.
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