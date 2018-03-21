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10:41 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку

Депутаты Госдумы высказались против идеи сенатора Антона Белякова, который предложил приравнять сожительство к официальному браку.

Источник: Reuters

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на комитет ведомства по государственному строительству и законодательству.

«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент возникновения фактически брачных отношений очень важен, поскольку именно с ним будет связан момент возникновения совместного режима в отношении имущества «сожителей», — говорится в заключении комитета.

Также отмечается, что режим совместной собственности «сожителей» может быть изменен договором, но в проекте нет требований к форме, содержанию и порядку заключения такого документа. В комитете заметили, что на практике это может привести к большому количеству вопросов. Кроме того, из представленного документа следует, что члены ведомства не поддерживают концепцию проекта закона.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не готовы признать сожительство браком.

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