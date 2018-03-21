Движение ограничат на нескольких участка дорожной сети Ростова-на-Дону

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с ремонтом проезжей части до 15 мая будет ограничено движение на двух участках проспекта Королева.

В это же время ограничения будут действовать на участке проспекта Космонавтов между улицами Волкова и Орбитальной, а также в переулке Университетском от улицы Седова до дома № 30.

Кроме того, в связи с ремонтом тротуаров до 15 мая ограничат движение по правой полосе дорог на проспекте Соколова и в переулке Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой.