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17:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат на нескольких участка дорожной сети Ростова-на-Дону

Движение транспорта ограничат на нескольких участка дорожной сети Ростова-на-Дону с 10 апреля.

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с ремонтом проезжей части до 15 мая будет ограничено движение на двух участках проспекта Королева.

В это же время ограничения будут действовать на участке проспекта Космонавтов между улицами Волкова и Орбитальной, а также в переулке Университетском от улицы Седова до дома № 30.

Кроме того, в связи с ремонтом тротуаров до 15 мая ограничат движение по правой полосе дорог на проспекте Соколова и в переулке Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой.

Также сообщается, что в связи с дорожными работами до 27 мая для транспорта закроют участок улицы Суворова между проспектами Ворошиловским и Соколова.

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