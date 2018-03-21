Воронежскую «Снежную королеву 3» отметили на Суздальфесте

Мультфильм воронежской студии Wizart «Снежная королева 3: Огонь и лед» получил диплом в категории «Лучший полнометражный фильм» на главном анимационном фестивале страны в Суздале. «Суздальфест» завершился в воскресенье, 18 марта. Воронежскую картину наградили «за высокие профессиональные стандарты анимации и успех на международной арене», сообщили на сайте фестиваля.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходил с 13 марта. В жюри конкурса авторской анимации вошли режиссер, сценарист и художник Сергей Алибеков, режиссер анимационного кино Степан Бирюков, продюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб и режиссер анимационного кино Оксана Черкасова. Среди членов жюри конкурса коммерческой анимации оказались режиссер, актер и креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков, программный директор Российского кинорынка Екатерина Бордачева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Студия Wizart Animation появилась в 2012 году на базе фирмы по разработке компьютерных игр и приложений. Воронежские разработчики решили переключиться на создание мультфильмов и выпустили франшизу «Снежная королева». Кроме того, Wizart сняла полнометражный мультфильм «Волки и овцы». Главных героев картины озвучили известные актеры Сергей Безруков, Елизавета Боярская и Александр Петров. Другим проектом студии стал мультсериал «Йоко». Мультипликаторы Wizart Animation также сняли анимационный фильм «Котенок с улицы Лизюкова-2».