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, источник: Tengrinews

Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Во время посещения мюзикла в Астане, посвященному Наурыз мейрамы, Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником, передает Tengrinews.kz.

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«Поздравляю всех казахстанцев со светлым праздником — Наурыз. Это праздник весны, возрождения, праздник роста. С большой радостью ожидаем этот праздник. День и ночь равняются, заканчивается зима, начинается весна и лето, вся природа возрождается. Испокон веков наш народ всегда ждал эти праздники, ходили друг к друг в гости, прощали все обиды, сажали деревья, чистили вокруг домов, поселков, наводили порядок, готовились к лету, возрождению и Новому году», — сказал Президент, выступая перед журналистами.

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«Все эти годы мы решаем вопросы развития Казахстана, авторитета в мире, народ это все знает, сейчас перед нами большие задачи. Мир очень быстро меняется, индустрия меняется и технологии меняются, жизнь меняется. Наша задача войти в 30-ку развитых государств, прежде всего жизнь народа. Поэтому я недавно объявил 5 моих инициатив: обеспечение жильем, второе освобождение от налогов, забота о нашей о молодежи, учеба, новые гранты, строительство общежитий, газификация Казахстана. (…) Я хочу пожелать всем казахстанцам благополучия, счастья, единства, успехов, процветания», — добавил Нурсултан Назарбаев.

На сцене конгресс-центра показали высокотехнологичную музыкальную хореографическую этно-модерн постановку под названием «Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел». Постановка прошла в трех частях. Основным связующим элементом является главный герой — Наурыз, а также мудрец и воспаривший над Великой степью золотой орел.

Мудрец благословляет мальчика Наурыза на долгий путь со словами: «У тебя особая миссия, ты должен преодолеть испытания и освободить украденные у людей темными силами такие качества как: теплота, свет, любовь, терпение и честность, тем самым разгадать секрет счастья и благоденствия народа». В Астане народные гуляния будут организованы на территории выставки EXPO. Также праздничные мероприятия состоятся на площади «Қазақ елі», городской площади, в парке «Студенческий» и жилых массивах «Жағалау», «Күйгенжар», «Промышленный», «Интернациональный», «Мичурино», «Железнодорожный», «Пригородный», «Үркер», «Көктал», «Өндіріс».

На всех площадках пройдут концерты, установят более 40 юрт, алтыбаканов. В местах проведения мероприятий организуют торговлю, спортивные состязания по национальным видам спорта. На территории EXPO-2017 в Этноауле будет установлен тайказан с наурыз-коже вместимостью 1000 литров, который бесплатно раздадут жителям и гостям столицы.

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