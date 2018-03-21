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10:40 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Жилой квартал в Санкт-Петербурге остался без холодной воды

Снабжение отключили на несколько часов из-за плановых работ.

Источник: Аргументы и факты

Жилой квартал в Санкт-Петербурге остался без холодной воды. Известно, что снабжение отключили вечером во вторник, 20 марта, на несколько часов на Ленинском проспекте, бульваре Новаторов, улице Подводника Кузьмина и Зины Портновой из-за плановых работ. «Водоканал» вел ремонт рядом со станцией метро.

Управляющие компании и профильные службы должны были предупредить жильцов.

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