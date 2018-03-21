Жилой квартал в Санкт-Петербурге остался без холодной воды. Известно, что снабжение отключили вечером во вторник, 20 марта, на несколько часов на Ленинском проспекте, бульваре Новаторов, улице Подводника Кузьмина и Зины Портновой из-за плановых работ. «Водоканал» вел ремонт рядом со станцией метро.