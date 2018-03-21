Жилой квартал в Санкт-Петербурге остался без холодной воды
Снабжение отключили на несколько часов
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Снабжение отключили на несколько часов
Жилой квартал в
Управляющие компании и профильные службы должны были предупредить жильцов.
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