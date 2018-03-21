Ученый рассказал, когда жители Волгограда привыкнут к новому часовому поясу

В воскресенье 18 марта одновременно с выборами президента РФ в регионе прошел референдум о переводе времени на час вперед. Сейчас разницы во времени между Москвой и Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1. Явка на референдуме составила 66,38%. «Да» переходу региона в иной часовой пояс сказали 58,82% избирателей.

«Наиболее важные показатели организма перестраиваются и приходят в норму в течение нескольких суток (от одного до трех дней). Однако есть некоторые характеристики гормональной активности, пептиды, перестройка которых тянется дольше и может доходить до двух недель. У более возрастных жителей, людей с нарушениями здоровья или метеочувствительных адаптационные периоды тянутся дольше. В среднем это период до одного месяца», — пояснил ученый агентству.

Он добавил, что для организма самый оптимальный вариант — просыпаться на рассвете и начинать работать через час после пробуждения, а засыпать после захода солнца. При этом по словам доктора биологических наук, человек может приспособиться ко всему, это касается и сна.

Читайте также В ОП рассказали, когда в Волгоградской области сменят часовой пояс

«В периоды крайней усталости солдаты на марше могут спать во время движения, конники — в седле лошади, пассажиры на мотоцикле могут спать на ходу, хотя повторяют наклоны корпусом, движения тазом и ногами за тем, кто сидит за рулем… Во время полярной ночи три месяца солнце не поднимается вообще, а в полярный день три месяца не закатывается за горизонт. Там вводить какие-то изменения, летнее или зимнее время вообще бесполезно, потому что вы все равно не заснете в полярный день, пока не зашторите окна. Свет управляет синтезом мелатонина (регулятора суточных ритмов — ред.) и является синхронизатором нашего сна», — подчеркнул Вербицкий.

Сторонники перевода времени в Волгоградской области как раз в основном и жаловались на потерянный «световой час»: в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Член Общественной палаты России Светлана Казаченок, которая возглавляла группу за сохранение в Волгоградской области московского времени, заявила РИА Новости, что астрономическое время в регионе, напротив, совпадает с административным. Это, по ее словам, можно проверить по солнечным часам в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда.