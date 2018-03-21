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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградском ботсаду расцвела фрезия

Волгоградский ботанический сад начал серию тематических экскурсий, посвященных весеннему цветению оранжерейных растений.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, затянувшаяся зима влечет в ботанический сад все больше и больше волгоградцев и волжан. Оранжереи ботсада в эти дни окрасились во все цвета радуги и наполнились ароматом весны из-за цветения любимицы французских королей — фрезии гибридной. В позапрошлом веке ее очень любили королевские садоводы и украшали ей не только клумбы, но и комнаты дворцов.

Современные цветоводы также любят этот цветок. В первую очередь, за возможность выращивать ее как в саду, так и в комнатных условиях. Еще один плюс этого растения — его цветение можно запланировать к любому времени, в нужный момент высадив растение и обеспечив ряд мероприятий по уходу за ним. О всех секретах ухода за фрезией расскажут сотрудники ботанического сада, а волгоградцы могут попробовать себя в роли цветоводов, вырастив это растение у себя дома или на участке.

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