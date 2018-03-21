В Волгоградском ботсаду расцвела фрезия
Волгоградский ботанический сад начал серию тематических экскурсий, посвященных весеннему цветению оранжерейных растений.
Волгоградский ботанический сад начал серию тематических экскурсий, посвященных весеннему цветению оранжерейных растений.
Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, затянувшаяся зима влечет в ботанический сад все больше и больше волгоградцев и волжан. Оранжереи ботсада в эти дни окрасились во все цвета радуги и наполнились ароматом весны
Современные цветоводы также любят этот цветок. В первую очередь, за возможность выращивать ее как в саду, так и в комнатных условиях. Еще один плюс этого растения — его цветение можно запланировать к любому времени, в нужный момент высадив растение и обеспечив ряд мероприятий по уходу за ним. О всех секретах ухода за фрезией расскажут сотрудники ботанического сада, а волгоградцы могут попробовать себя в роли цветоводов, вырастив это растение у себя дома или на участке.
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