Платную «парковку» детских колясок организовали в одной из поликлиник Набережных Челнов

«В детской городской поликлинике номер 4 крытая детская колясочная платная, а такая же колясочная в детской городской поликлинике номер 5 бесплатная. Неужели руководству поликлиники жалко представить теплую колясочную для маленьких детей?», — пишет женщина и просит разобраться в этом вопросе.

К жалобе приложен чек, в котором указано, что за оказанную услугу «хранение коляски» она заплатила 10 рублей.

Министерство здравоохранения Татарстана ответило на жалобу, указав, что в поликлинике по проекту предусмотрена колясочная с отдельным входом.

«По завершении ремонтных работ была организована охрана колясок для детей и других средств для их транспортировки на платной основе, согласно уставной деятельностью учреждения. Денежные средства от данного вида деятельности поступали в учреждение путем оформления кассового чека и подвергались соответствующему учету», — говорится в ответе.