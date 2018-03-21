Платную «парковку» детских колясок организовали в одной из поликлиник Набережных Челнов
Казань. 21 марта.
Казань. 21 марта.
«В детской городской поликлинике номер 4 крытая детская колясочная платная, а такая же колясочная в детской городской поликлинике номер 5 бесплатная. Неужели руководству поликлиники жалко представить теплую колясочную для маленьких детей?», — пишет женщина и просит разобраться в этом вопросе.
К жалобе приложен чек, в котором указано, что за оказанную услугу «хранение коляски» она заплатила 10 рублей.
Министерство здравоохранения Татарстана ответило на жалобу, указав, что в поликлинике по проекту предусмотрена колясочная с отдельным входом.
«По завершении ремонтных работ была организована охрана колясок для детей и других средств для их транспортировки на платной основе, согласно уставной деятельностью учреждения. Денежные средства от данного вида деятельности поступали в учреждение путем оформления кассового чека и подвергались соответствующему учету», — говорится в ответе.
Там же сказано, что в настоящее время проводится монтаж системы видеонаблюдения, по завершению которого будут подключены камеры видеонаблюдения и охрана колясок будет осуществляться на безвозмездной основе.
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