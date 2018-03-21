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10:22 (мск), источник: Интерфакс

Платную «парковку» детских колясок организовали в одной из поликлиник Набережных Челнов

Казань. 21 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Жительница Набережных Челнов обратилась в систему «Народный контроль» с жалобой на платную «парковку» детских колясок в поликлинике.

«В детской городской поликлинике номер 4 крытая детская колясочная платная, а такая же колясочная в детской городской поликлинике номер 5 бесплатная. Неужели руководству поликлиники жалко представить теплую колясочную для маленьких детей?», — пишет женщина и просит разобраться в этом вопросе.

К жалобе приложен чек, в котором указано, что за оказанную услугу «хранение коляски» она заплатила 10 рублей.

Министерство здравоохранения Татарстана ответило на жалобу, указав, что в поликлинике по проекту предусмотрена колясочная с отдельным входом.

«По завершении ремонтных работ была организована охрана колясок для детей и других средств для их транспортировки на платной основе, согласно уставной деятельностью учреждения. Денежные средства от данного вида деятельности поступали в учреждение путем оформления кассового чека и подвергались соответствующему учету», — говорится в ответе.

Там же сказано, что в настоящее время проводится монтаж системы видеонаблюдения, по завершению которого будут подключены камеры видеонаблюдения и охрана колясок будет осуществляться на безвозмездной основе.

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