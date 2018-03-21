Закрытие трех станций фиолетовой ветки: где посмотреть альтернативные маршруты
Специальные плакаты предупредят пассажиров о закрытии станций
Специальные плакаты предупредят пассажиров о закрытии станций
Более тысячи информационных плакатов о временном закрытии станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будет установлено 22 марта на всех станциях метро и МЦК, а также на прилегающей территории.
На плакатах будут показаны схемы маршрутов компенсационных автобусов: КМ1 «Метро “Выхино”» — «Метро “Жулебино”» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро “Кузьминки”» — «Метро “Котельники”» с остановкой у станции «Жулебино». Также на них разместят информацию о движении пригородных электропоездов, которые с 24 по 30 марта не будут останавливаться на станции Выхино.
Временное закрытие трех станций
Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская улица» до станции «Некрасовка» через семь районов столицы (Нижегородский, Рязанский,
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