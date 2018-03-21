Закрытие трех станций фиолетовой ветки: где посмотреть альтернативные маршруты

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

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Более тысячи информационных плакатов о временном закрытии станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будет установлено 22 марта на всех станциях метро и МЦК, а также на прилегающей территории.

На плакатах будут показаны схемы маршрутов компенсационных автобусов: КМ1 «Метро “Выхино”» — «Метро “Жулебино”» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро “Кузьминки”» — «Метро “Котельники”» с остановкой у станции «Жулебино». Также на них разместят информацию о движении пригородных электропоездов, которые с 24 по 30 марта не будут останавливаться на станции Выхино.

Временное закрытие трех станций Таганско-Краснопресненской линии связано с проходкой тоннеля Кожуховской линии, который расположен под перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект».

По строительным нормам при таких работах поезда не должны ходить, поскольку это небезопасно для пассажиров.