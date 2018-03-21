Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности
Названы самые опасные автомобили в мире
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
СМИ: Посол РФ заявил о планах Лондона устроить победоносную войну
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Закрытие трех станций фиолетовой ветки: где посмотреть альтернативные маршруты

Специальные плакаты предупредят пассажиров о закрытии станций Таганско-Краснопресненской линии. На них будут показаны схемы маршрутов компенсационных автобусов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Читайте также
Как выглядят пять станций метро Большой кольцевой линии

Более тысячи информационных плакатов о временном закрытии станций «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» будет установлено 22 марта на всех станциях метро и МЦК, а также на прилегающей территории.

На плакатах будут показаны схемы маршрутов компенсационных автобусов: КМ1 «Метро “Выхино”» — «Метро “Жулебино”» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро “Кузьминки”» — «Метро “Котельники”» с остановкой у станции «Жулебино». Также на них разместят информацию о движении пригородных электропоездов, которые с 24 по 30 марта не будут останавливаться на станции Выхино.

Временное закрытие трех станций Таганско-Краснопресненской линии связано с проходкой тоннеля Кожуховской линии, который расположен под перегоном «Выхино» — «Лермонтовский проспект».

По строительным нормам при таких работах поезда не должны ходить, поскольку это небезопасно для пассажиров.

Кожуховская линия метро пройдет от станции «Нижегородская улица» до станции «Некрасовка» через семь районов столицы (Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки), а также через город Люберцы Московской области. Новая линия разгрузит Таганско-Краснопресненскую и Калининско-Солнцевскую линии метро.

3 станции Таганско-Краснопресненской линии закроют на неделю
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп заявил Путину о беспокойстве из-за нового оружия в России
В Госдуме отказались приравнять сожительство к браку
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Трамп не послушал своих советников насчет поздравления Путина
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Неприступный «Алькатрас»: история самой страшной тюрьмы ХХ века
В Пентагоне признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь