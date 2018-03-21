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, источник: Русская служба Би-би-си

Как наш характер влияет на зависимость от соцсетей

Новое исследование показывает, что невротики не упускают предоставленной технологиями возможности постоянно проверять личные сообщения и скроллить ленты соцсетей. Не попасть в зависимость легче всего сознательным людям.

Источник: Reuters

По характеру человека можно определить, есть ли у него предрасположенность к зависимости от социальных сетей, пришли к выводу ученые. Новое исследование показывает, что невротики не упускают предоставленной технологиями возможности постоянно проверять личные сообщения и скроллить ленты соцсетей.

Сейчас соцсетями пользуется около 40% населения планеты (то есть около трех миллиардов человек) и тратит на них в среднем два часа каждый день.

В своем последнем исследовании ученые Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне проанализировали результаты опроса 275 студентов и выпускников одного из крупнейших вузов США. Участники опроса в среднем пользовались соцсетями не менее девяти лет и тратили на них хотя бы полтора часа в день.

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Ученые сочли, что учащиеся университета — одна из максимально релевантных групп для такого исследования. Студенты «более склонны, чем другие, к зависимости от соцсетей из-за своих свободных графиков и частого использования таких сайтов для развития своей идентичности», говорится в статье, опубликованной в научном сборнике Гавайской международной конференции по системным наукам.

Исследователи опираются на психологическую модель «большой пятерки», где личность человека оценивается по наличию пяти основных качеств: доброжелательность, добросовестность (сознательность), невротизм, экстраверсия и открытость опыту.

Ранее ученые исследовали предрасположенность людей к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости и пришли к выводу, что им более подвержены люди с высоким уровнем невротизма и низким уровнем сознательности.

Источник: Reuters

Изучая соцсети, исследователи выдвинули и подтвердили гипотезу о том, что невротизм усугубляет развитие зависимости, а добросовестность (сознательность) снижает шансы стать рабом смартфона.

Однако авторам исследования удалось также обнаружить другой, менее очевидный эффект: если у вас развиты оба этих качества, невротизм «перевесит» и склонит вас к зависимости.
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При этом люди с низким уровнем доброжелательности склонны к чрезмерному увлечению «сервисами мгновенных сообщений» (instant messaging).

Если у вас не развиты ни доброжелательность, ни добросовестность, ваши шансы на развитие зависимости увеличиваются. Однако, к удивлению исследователей, оказалось, что комбинация-антипод — то есть высокий уровень доброжелательности и добросовестности — приведет к тому же исходу.

По словам одного из авторов работы, Исаака Вагефи, такой неожиданный эффект может быть результатом «осознанной зависимости». То есть крайне сознательные и доброжелательные люди намеренно пытаются получить максимум от информации, которая доступна им в соцсетях. И в итоге развивается зависимость.

Те, у кого особо развита добросовестность, интересуются онлайн-сервисами больше из профессиональных побуждений, а не с целью развлечься, замечают ученые.

Вагефи подчеркивает, в подобных исследованиях важно не искать конкретную черту характера, которая приводит к определенным последствиям, а смотреть на картину личности человека в целом. То есть рассматривать не только эффект от определенных человеческих качеств, но и то, как эти качества влияют друг на друга.

Источник: Reuters

Главный источник стресса?

Работа норвежских исследователей на ту же тему выявила высокую вероятность развития зависимости от соцсетей у молодых одиноких женщин; у людей, склонных к самолюбованию; и тех, у кого низкая самооценка.

Ученые проанализировали данные более чем 23 тысяч человек и сделали вывод, что «аддиктивное использование социальных сетей отражает необходимость кормить эго (т. е. нарциссические черты личности) и попытку подавить низкую самооценку».

Другие исследователи пришли к выводу, что социодемографические факторы играют большую роль в развитии зависимости от соцсетей. Они сделали вывод, что чем меньше доход и ниже ступень образования, тем больше человек склонен к подобной зависимости.

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Исследование Pew Research Center от 2015 года показало, что использование соцсетей действительно связано со стрессом. Однако эта связь не всегда имеет негативный характер. Например, оказалось, что соцсети помогают женщинам — в отличие от мужчин — избавляться от негативных эмоций и тем самым чувствовать себя спокойнее.

Зависимость от соцсетей может быть причиной других проблем с аддикцией.

Так, например, ученые что зависимость от смартфонов, номофобия (страх оказаться без телефона при себе), а также так называемый FOMO (fear of missing out или синдром упущенной выгоды) могут быть составляющими зависимости от соцсетей.

Американские психиатры Ашвини Надкарни и Стефан Гофман объяснили, что в основе соцсетевой зависимости лежат две взаимосвязанные интенции — желание ощущать принадлежность к сообществу и самовыразиться.

Тревожные симптомы

Зависимость от соцсетей официально не признана расстройством психики ни в одной стране. Ее можно считать частью интернет-зависимости, но и она пока в большинстве стран мира не считается болезнью.

Пока практикующая медицина пытается поспеть за бурно развивающимся онлайн-миром, ученые разрабатывают диагностические модели для выявления подобных зависимостей.

Список симптомов, которые могут говорить о наличии интернет-зависимости, выглядит так.:

  • постоянная озабоченность тем, что происходит в интернете,
  • замена других видов деятельности и социальных отношений регулярным использованием интернета,
  • осознание негативных последствий зависимости при неспособности сократить время пользования интернетом,
  • развитие чувства толерантности, а также психологической зависимости и синдрома отмены,
  • восприятие времяпрепровождения в интернете как эффективного способа борьбы с плохим настроением и стрессом.

Похожие симптомы по отношению к соцсетям могут стать поводом посетить врача и постараться изменить свой образ жизни.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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